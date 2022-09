Romina Power, la notizia che tutti aspettavano: “Sono pronta…”

Romina Power potrebbe tornare presto in tv

E’ senza dubbio una delle artiste più amate nel nostro paese sia dai grandi che dai piccini. Romina Power con il suo talento e la propria bellezza ha fatto innamorare più generazioni motivo per cui ancora oggi è tanto seguita.

Un’artista di livello internazionale che ha raggiunto l’apice del successo anche grazie alla sua storia d’amroe con Al Bano Carrisi.

Da tempo, la Power si è allontanata dal mondo della televisione, concentrandosi sulla sua vita spirituale ma anche sulla musica. Stando agli ultimi rumors, però, potrebbe prendere parte ad un programma televisivo nella prossima stagione autunnale.

La cantante pronta a tornare in tv in un programma

Non si ferma mai Romina Power, attualmente in tour con Al Bano in Europa. Dopo la pandemia da Covid, tutto sembra essere tornato quasi alla normalità e la storica coppia ha ripreso a cantare le proprie canzoni in giro per il mondo.

L’artista italo-americana, più volte ha spiegato che la musica è il suo mondo e senza non potrebbe vivere. La sua vita è stata tutto un susseguirsi di successi, dal cinema al palcoscenico. Da tempo però si è allontanata, pensando di più alla sua persona. Stando alle ultime notizie trapelate in rete, pare che a breve potrebbe partecipare ad un noto programma. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Cosa bolle in pentola?

A confermarlo è stata lei stessa dove ha spiegato che il suo manager è in trattativa con un famoso show. “Siamo in trattativa per la mia partecipazione a uno show ma per ora non posso rivelare di più”, ha rivelato Romina.

L’ex moglie di Al Bano non si è voluta sbilanciare visto che le trattative sono ancora in corso ma in molti hanno ipotizzato che potrebbe avere più spazio all’interno di Domenica In, vista la sua grande amicizia con Mara.

Oppure potrebbe partecipare a uno show di prima serata in Rai o a Mediaset o affiancare Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo. Insomma, non ci resta altro che aspettare, anche se l’unica cosa certa è che la vedremo sul piccolo schermo!