Ued anticipazioni, Riccardo Guarnieri in studio ma spunta una segnalazione – FOTO

Il 30 agosto sono iniziate le registrazioni di Uomini e donne: Riccardo Guarnieri è tornato ma con un dubbio

E’ iniziata una nuova stagione di Uomini e donne, anche se il programma come sempre condotto da Maria De Filippi andrà in onda il prossimo 19 settembre.

Grazie agli spoiler circolati in rete possiamo dare qualche piccola anticipazione sul dating show di Canale 5.

Grande attesa per la presentazione dei tronisti, fino adesso confermate Federica Aversano e Lavinia. Ma la puntata si è concentrata anche sui partecipanti del trono over in particolar modo sul tarantino Riccardo.

Uomini e donne anticipazioni: Riccardo interessato a Federica Aversano

La puntata in questione è subito iniziata con la presentazione delle troniste. E proprio su una di queste che è spuntato subito il nome di Riccardo Guarnieri. Il motivo? Il cavaliere non ha perso tempo e ha manifestato un interesse per Federica.

Inoltre, non bisogna dimenticare che per la stessa ragazza si era dichiarato anche Alessandro. Ma il vero colpo di scena non è questo, le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che tra il 40enne pugliese e la sua ex fiamma Ida Platano è subito scoppiata la prima lite.

Riccardo ha cercato Ida durante l’estate: è lite

Come rivelano gli spoiler, Riccardo dopo la fine della scorsa stagione di Uomini e donne, ha provato a ricercare Ida Platano. I due seduti al centro dello studio, hanno subito avuto un confronto che è sfociato in lite.

Guarnieri però non si è limitato a parlare solo con la sua ex, ha anche chiesto con insistenza di poter ballare con Federica Aversano. Che sia il preludio di un colpo di scena in arrivo? Il cavaliere infatti potrebbe candidarsi come suo corteggiatore.

Ma non è tutto, come riporta anche il noto blogger Amedeo Venza, pare che il bel tarantino sia tornato a Ued solo per farsi pubblicità. Qualcuno lo avrebbe visto in dolce compagnia durante l’estate.

Per la messa in onda su Canale 5 dobbiamo attendere il 19 settembre. Ricordiamo che al timone del programma ci sarà, come sempre, Maria De Filippi affiancata dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.