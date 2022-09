Le donne amano i tacchi: come scegliere le scarpe col tacco per look diversi?

Quali tipi di tacco esistono e come abbinarli ai look?

Esistono svariati tipi di tacco, che sono abbinabili a tantissimi look differenti.

La prima tipologia di tacco è il kitten heels che non supera i 4 cm di altezza. Un mix di eleganza e comodità, perfette per aggiungere un tocco vintage al tuo look. Calzature ottime se non vuoi aggiungere troppi centimetri alla tua altezza, ma vuoi comunque aggiungere un tocco di stile romantico al tuo look.

Il secondo è il tacco più famoso, quello a stiletto o a spillo. Questa tipologia di tacco è alto e affusolato, quello che ci fa sentire subito femminili e sensuali quando lo indossiamo. Un’ accoppiata sempre vincente con abiti da sera, ma ottimo anche per essere associato a look casual con dei classici jeans.

Un altro modello di tacco è quello largo o quadrato. Se quello che cerchi è l’assoluta comodità, il tacco largo è quello perfetto per le tue esigenze. Un perfetto mix tra eleganza e comodità, grazie alla sua pianta larga avrai un maggiore piano di appoggio e ti sembrerà di avere delle scarpe normali, con lo stile estetico del tacco. Una soluzione perfetta per le situazioni informali.

Le scarpe con plateau sono delle calzature con un tacco non visibile normalmente, ma che riesce a dare comunque l’idea di una silhouette più slanciata. Il plateau sarebbe un rialzo situato sulla parte anteriore delle scarpe, che ti darà una maggiore stabilità e ti renderà comodo portare i tacchi, in quanto non c’è una inclinazione così ampia.

I modelli di tacco con plateau variano molto in quanto possono essere: con o senza cinturino, con la punta tonda o spuntate, con il tacco più largo o più stretto.

Come scegliere le scarpe con il tacco?

Saper scegliere le scarpe con il tacco giuste è molto importante.

I tacchi sono una tipologia di calzatura favolosa e hanno il potere di dare una svolta ai tuoi outfit. Per scegliere i più adatti a voi ci sono dei parametri da tenere in considerazione.

Le donne dall’altezza non molto elevata non dovrebbero spingersi oltre i la decina di centimetri di tacco, poiché risulterebbero sproporzionati e renderebbero le gambe in questione ancora più corte.

Per lo spessore del tacco si dovrebbe scegliere in base alla nostra corporatura. Su corpi magri e longilinei un tacco a spillo si adatta molto bene, in caso contrario meglio optare per tacchi medi, perché più in linea al corpo.

Per quanto riguarda la punta, molto appuntite funzionano su piedi più piccoli perché rendono il piede più affusolato. Per chi ha piedi grandi si dovrebbe prevalere la punta tonda e almeno 4-5 cm di tacco.

Ultimo ma non per importanza il tacco a zeppa, che più di tutti è in grado di regalarci centimetri in più rimanendo non solo comodi, ma anche molto stabili. Grazie a questa calzatura, il peso del corpo è distribuito alla perfezione lungo tutta la pianta e ciò ti permetterà di utilizzare queste calzature anche su terreni leggermente sconnessi come prati o ghiaia.