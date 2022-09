Uomini e donne, Maria De Filippi già come una furia: è scontro in studio

Mancano poche settimane dall’inizio della nuova edizione di Uomini e donne e già sono partiti i primi scontri

Uomini e donne tornerà con nuove ed entusiasmanti puntate il prossimo 19 settembre. Le prime due registrazioni sono già avvenute il 30 e 31 agosto. Le anticipazioni circolate in rete ci fanno sapere cosa è accaduto, e a quanto pare non sono mancati scontri e parole forti, tanto da richiedere l’intervento di Maria De Filippi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Uomini e donne: primi litigi in studio

Finalmente sono partite le registrazioni di Uomini e donne. Dopo la presentazione dei quattro nuovi tronisti, largo spazio come sempre al trono over. Nel parterre anche quest’anno troveremo Gemma Galgani, Ida Platano, Alessandro e Riccardo. E proprio su quest’ultimi che si è concentrata il secondo appuntamento negli studi Elios.

Nel corso della puntata è venuto fuori che Guarnieri ha provato a sentire la Platano durante l’estate, con scarso risultato. La parrucchiera bresciana ha preferito vedere Alessandro ma anche in questo caso le cose non sono andate bene.

Maria De Filippi sbotta con Riccardo

Tornati in studio, Riccardo si è subito dichiarato alla giovane e nuova tronista, Federica Aversano. Quest’ultima a sua volta gli ha subito detto di non essere interessata e Maria De Filippi lo ha invitato a prendere una decisione definitiva.

Nel dettaglio gli ha sottolineato che se volesse corteggiare la ragazza campana a suo rifiuto, come da regolamento, dovrebbe tornare a casa. Una sorta di eliminazione che metterebbe a rischio la sua presenza nel parterre degli Over.

Una decisione che ovviamente al cavaliere non è piaciuta e come sempre ha provato a tentennare senza dare una risposta. Le anticipazioni, però, ci fanno sapere che la padrona di casa, questa volta non è rimasta in silenzio e a toni alti lo ha invitato a non fare i soliti “giochetti” in quanto è un uomo maturo. Infine, sembra che Quinn Mary abbia sbottato pure con Ida, invitando anche lei a non fare la ragazzina