Mara Venier, avete mai visto la sua villa a Santo Domingo? Un sogno”

Mara Venier in vacanza a Santo Domingo: la sua casa è un sogno per tutti

Mara Venier, grazie a suo marito Nicola Carraro ha preso casa a Santo Domingo. L’imprenditore, infatti, è appassionato di questa splendida isola e con il tempo ha convinto anche sua moglie a trascorrere il tempo libero li, insieme a lui.

All’inizio, ha raccontato la presentatrice era un pò scettica, poi piano piano ha imparato ad apprezzare ogni angolo del paese. Motivo per cui ha comparato anche casa: l’avete mai vista?

Mara Venier: ecco la sua casa a Santo Domingo

L’appartamento di Venier sull’isola dominicana è molto rilassante e confortevole. Pareti completamente bianche, divise da ampie vetrate che danno sul giardino. L’arredamento è giocato nei colori del bianco e del legno, mentre i quadri e i cuscini riprendono la coloratissima tradizione locale rossa e arancione. Il pavimento invece è di marmo.

Nel giardino, costituito da un prato perfettamente tagliato, palme e alberi bassi, c’è al centro una pavimentazione in marmo chiaro e una piscina. Li Mara ama trascorrere le sue serate, sia con la famiglia che con amici. Tutto è arredato in vimini, per pranzi e cene all’aperto. La sua casa è un vero e proprio sogno per tutti.

Zia Mara pronta a tornare in onda con Domenica In

Intanto, possiamo dire che le vacanze per la bellissima presentatrice sono da poco terminate. Mara Venier è pronta a tornare a lavoro con la sua diretta domenicale. A breve, partirà come sempre con Domenica In, nonostante i tanti rumors sul suo addio, ha confermato che tornerà al suo posto, almeno fino a quando avrà le giuste energie.

E il pubblico non poteva aspettare risposta migliore dato che è molto amata e seguita. Zia Mara sa sempre come sorprendere ma sa anche comunicare perfettamente con i telespettatori da casa. Dopo il grande successo dello scorso anno, la conduttrice tornerà a far compagnia agli italiani a partire da domenica 11 settembre 2022, dalle ore 14.00. Torneranno le tanto attese interviste, le chiacchierate con ospiti e amici di sempre, musica, risate ed intrattenimento.