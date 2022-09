Adriana Volpe torna in Rai, “voluta fortemente da lui” : il nuovo ingaggio

Adriana Volpe torna in Rai con un nuovo ruolo da conduttrice: ecco dove la vedremo e al fianco di chi

Dopo l’esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è tornata in Rai. La conduttrice televisiva che per anni è stata accanto a Giancarlo Magalli ai Fatti Vostri lo scorso anno è stata scelta da Alfonso Signorini per il suo reality. A quanto pare, dopo essere stata sostituita da Orietta Berti, ha ricevuto un nuovo ingaggio. Andiamo a vedere insieme tutte le novità che la riguardano.

Adriana Volpe a La Vita in Diretta: nuovo ingaggio

Come fa sapere Davide Maggio in anteprima l’ex gieffina è stata fortemente voluta da Alberto Matano per la nuova edizione de La vita in diretta. Una svolta clamorosa nella sua carriera dato che ha sempre avuto ruolo più leggeri per quanto riguarda l’intrattenimento.

Il suo debutto è già fissato nella prima puntata del programma che andrà in onda dal 5 settembre. Stando ai rumors si prevedono anche scintille dato che come ospite arriverà Rita Rusic, da tempo sua rivale.

Le due si sono conosciute durante l’esperienza del Grande Fratello e più volte si sono scontrate. La Rusic ha sempre criticato la Volpe sostenendo Sonia Bruganelli. Cosa succederà adesso?

Il ritorno della Volpe in Rai

Al di la di ogni critica e opinione, questa nuova opportunità lavorativa data ad Adriana Volpe, segna sicuramente il suo ritorno in Rai. Per anni, è stata accanto a Magalli, nella conduzione de I Fatti Vostri.

Anche in questo caso i rapporti si sono rotti in maniera definitiva, con tanto di querelle. Come in molti ricorderanno poi è passata alla conduzione di Uno Mattina 8 ma gli ascolti non l’hanno premiata.

Infine, sempre per quanto riguarda i suoi impegni professionali, Adriana oltre ad accostare Matano, dovrebbe partecipare anche ad uno show che coinvolge Federico Fashion Style e Valeria Marini ma al momento il progetto è top secret. Al momento quindi non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.

