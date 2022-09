Alfonso Signorini, sapete che ha una cicatrice che ha in testa? “Un dramma inaspettato”

Il conduttore in passato ha lottato contro una brutta malattia, configgendola e tornando più forte di prima

La vita di Alfonso Signorini non è sempre stata tutta rose e fiori. Il conduttore televisivo, nonché direttore del settimanale Chi ha rivelato di recente di avere una cicatrice in testa. Una cicatrice che purtroppo lo ha segnato per sempre, dato che gli ricorda il brutto momento vissuto qualche anno fa.

Alfonso Signorini e la cicatrice in testa: la scoperta del tumore

“Prima o poi la vita di presenta il conto”, aveva fatto sapere Signorini ai giornali. Nel 2014, il direttore ha dovuto affrontare una battaglia che lo ha segnato per sempre, e non solo a livello psicologico.

Tra il 2014 e il 2015, quando gli venne diagnosticata la leucemia mieloide e non ha affatto nascosto che quello che ha passato lo ha aiutato a capire e ad apprezzare più le cose necessarie e non superflue.

Tutto accaduto il 23 dicembre, a pochi giorni da Natale e mentre Alfonso era alla conduzione di Kalispera con Sabrina Ferilli e Christian De Sica.

Durante la puntata Signorini aveva accusato qualche piccolo malore, ma il presentatore pensava fosse una banale influenza. A fine registrazione si è recato in ospedale dove gli è stato fatto un prelievo di sangue. I risultati però hanno confermato altro

Il dramma, la cura e l’operazione

Dopo circa 24 ore, in piena vigilia di Natale, arriva telefonata dalla struttura sanitaria che gli cambia l’esistenza. La diagnosi è: leucemia mieloide. I medici gli consigliano immediato riposo e quella cicatrice che ancora oggi presenta in testa sarebbe dovuta ad un delicato intervento che ha subito poco dopo.

Le leucemia mieloide è un tumore del sangue che affligge il midollo osseo, il sistema linfatico e gli altri tessuti. A seconda della velocità di sviluppo, può essere cronica o acuta. Ad oggi, purtroppo gli studi ancora non hanno capito lo sviluppo di questa malattia ma la ricerca promette grandi progressi.

I principali sintomi sono stanchezza, febbre, dolore alle ossa, affaticamento e sviluppi di ematomi e sanguinamenti. Ovviamente, i pazienti vengono curati con cicli di chemio e radio.