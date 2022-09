Oroscopo di oggi, Lunedì 5 settembre 2022

ARIETE (21 marzo – 20 aprile)

Non passerà molto tempo prima che tu sia completamente libero dalle preoccupazioni finanziarie e le piccole crisi lungo il percorso sono solo problemi inviati per infastidirti. Sono opportunità per mettere insieme le tue azioni in modo che la prossima volta realizzi un enorme profitto. Ascolta le relazioni più giovani.

TORO (21 aprile – 21 maggio)

La verità verrà fuori! Infine! Tempestose relazioni celesti si susseguono con grande frequenza. Questa non è certo una prospettiva rilassante e la maggior parte dei Toro sarà coinvolta in una situazione stressante o in un’altra questa settimana. Il trucco è uscire sorridendo.

GEMELLI (22 maggio – 21 giugno)

Il tuo ingegno e la tua intelligenza saranno molto richiesti questa settimana. Sarai chiamato ad essere l’arbitro in tutti i tipi di disaccordi, alcuni dei quali importanti, altri assolutamente inutili e insignificanti. Quella che ora sembra una perdita di tempo potrebbe avere i suoi usi un po’ più in là.

CANCRO (22 giugno – 23 luglio)

Non per circa quattro mesi le stelle hanno raggiunto una formazione così accogliente, incoraggiando i partner a offrirti pieno sostegno. Anche se dovresti fare un altro incredibile balzo in avanti nei prossimi due mesi, ciò che accadrà potrebbe riguardare eventi di molto tempo fa.

Oroscopo di oggi, 5 settembre 2022:

LEO (24 luglio – 23 agosto)

È un momento impegnativo, ma fantasioso. Presto sarai costretto a prendere alcune misure fondamentali che influiscono sulle basi stesse della tua vita. Tuttavia, mentre ci sarà un senso di urgenza, è improbabile che gli accordi presi ora si dimostreranno difficili e veloci.

VERGINE (24 agosto – 23 settembre)

Nonostante la vostra esigenza di certezza, è molto difficile fare previsioni certe questa settimana se non dire che qualsiasi interruzione che si verifica deve essere vista come parte di un modello più ampio e decisamente positivo. Le interruzioni di comunicazione sono probabilmente il pericolo maggiore.

BILANCIA (24 settembre – 23 ottobre)

Un numero insolito di influenze planetarie attira l’attenzione. Aspettati una settimana intensa. In effetti, penso che dovresti assumere attivamente più di quanto puoi gestire sapendo che anche nuovi impegni improbabili diventeranno centrali per i tuoi affari nel prossimo futuro.

SCORPIONE (24 ottobre – 22 novembre)

Prova a vedere l’intera settimana successiva a tutto tondo, raggiungendo un picco intorno a mercoledì o giovedì o venerdì. Dovresti pianificare con cura tutti i tuoi affari personali e non allarmarti se altre persone cercano di ritirarsi dagli accordi comuni; potrebbe essere per il meglio.

SAGITTARIO (23 novembre – 23 ottobre)

Non è chiaro se le principali pressioni su di te questa settimana saranno del tutto illusorie o, d’altra parte, saranno fin troppo reali. Pertanto, non dovresti dare nulla per scontato, ma non dovresti nemmeno essere troppo preoccupato per le preoccupazioni che possono svanire quando viene gettata nuova luce su di esse.

CAPRICORNO (23 dicembre – 20 gennaio)

Ancora una volta, le tue stelle si stanno muovendo verso un importante allineamento che scuoterà il mondo intero. Potresti vedere gli eventi eccitanti della tua vita nei prossimi mesi come parte di un meraviglioso schema più ampio, che ti porterà a una soddisfazione personale molto maggiore.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)

Le grandi mosse sono in corso a casa questa settimana. Sospetto che le tue priorità possano essere messe in discussione, da altre persone o dalla tua stessa tendenza a impegnarti troppo. Gli Acquari nelle professioni di cura faranno meglio sul lavoro, e se metti le altre persone al primo posto, guadagnerai anche tu.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)

Non sei sempre così dolce come pretendono gli astrologi. In effetti, hai il vantaggio che le altre persone sembrano mancare. Sei anche più esperto del solito, ma ricordati di leggere le istruzioni e di seguire le indicazioni. È facile essere troppo impazienti per il tuo bene.