Barbara D’urso cambia lavoro: nuovo incarico e possibile passaggio in Rai

La conduttrice televisiva diventa docente in una prestigiosa scuola

Non solo televisione per la conduttrice televisiva ma anche tanto altro. Barbara d’Urso è davvero inarrestabile. All’età di 65 anni la bellissima Carmelita è stata chiamata a svolgere il ruolo di docente all’Università. Si tratta nel dettaglio di un incarico di docenza su social e tv alla Luiss Business School, una delle università private di Roma di livello internazionale. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli di questo nuovo incarico.

Nuovo incarico importante per Barbara D’urso

A raccontarlo è stata lei stessa, ma al momento ha preferito non dare ulteriori dettagli su questo ruolo prestigioso ed importante. Sicuramente ne sapremo di più a breve.

In una recente intervista, Barbara D’Urso ha sottolineato che questo nuovo impegno ovviamente non le toglierà spazio al suo lavoro principale, quello della conduzione.

Quindi se qualcuno pensava che avrebbe abbandonato Mediaset si sbaglia. A tal proposito ha spiegato che potrebbe smentire subito sui social network le fake news che circolano sul suo conto ma preferisce restare il silenzio.

Tutte le novità sulla conduttrice Mediaset

Barbara d’Urso quindi al momento continuerà a collaborare con la rete del Biscione, dove lavora da oltre vent’anni, ma non è escluso in futuro un passaggio in Rai. Carmelita, ha continuato ancora dicendo che è in esclusiva con Mediaset da 23 anni e nessuno l’ha cacciata. Un giorno potrebbe tornare in Rai ma per ora continuerà il suo Pomeriggio 5. Inoltre, non esclude nemmeno un suo ritorno in prima serata…

Ma le novità per la D’Urso non sono finite qui. La presentatrice ha anche annunciato l’arrivo di metaverso. Uno spazio denominato Meta d’Urso dove la sua community potrà incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione della napoletana, ovvero tramite il suo avatar.

A tal proposito ha fatto sapere che lancerà un link sui suoi profili ufficiali dove darà maggiori informazioni a riguardo. Inoltre, ha già anticipato però che non incontrerà più di 100 persone alla volta. Per ora, non ci resta altro che aspettare.

Per tutte le altre news ed informazioni continuate a seguirci su kontrokultura