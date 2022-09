Mara Venier, “Un mio ex mi picchiava, voleva uccidermi”: il racconto shock

La conduttrice televisiva racconta per la priva volta la violenza subita da un suo ex fidanzato

In una recente intervista Mara Venier per la prima volta ha raccontato un brutto momento della sua vita che le ha cambiato per sempre l’esistenza. La presentatrice ha svelato di aver avuto in passato un amore violento e di aver subito violenza sia fisica che psicologica.

Mara Venier e la storia con l’ex violento

A poche settimane dal suo ritorno in tv, la conduttrice in un’intervista a Il Corriere della sera ha parlato per la prima volta dei suoi amori, in particolar modo di un ex fidanzato molto violento e pericoloso. Mara Venier, che non ha voluto rivelare l’identità di questo ex compagno ma ha ammesso che la relazione con lui l’ha distrutta non solo fisicamente ma pure mentalmente.

Per mesi ha ricevuto botte, facendola sentire una nullità. Mara non ha nascosto di aver avuto paura, sia per la sua persona che nello sporgere denuncia. “Ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto”.

Quando ha deciso di lasciarlo e di cambiare strada, il suo ex ha iniziato a minacciarla fino a quando un giorno ha provato ad ucciderla. A quel punto ha chiesto aiuto alle autorità. “Andavo sul set con due carabinieri di scorta. Ma avrei dovuto interrompere la spirale prima”.

La rinascita accanto a Nicola Carraro

Di quella storia ormai ha solo un brutto ricordo. Fortunatamente ora è felice accanto a Nicola Carraro. La Venier ha incontrato il suo attuale marito per caso ad una festa e non ha nascosto che se ne è innamorata la prima volta che lo ha visto. I due si sono sposati nel 2006 e da allora non si sono più lasciati. ù

Mara parla del suo compagno come l’uomo perfetto sempre pronto ad ascoltarla e a sostenerla. Infatti, è stato proprio lui ad invogliarla a tornare in tv dopo la breve pausa. Ora, in attesa di riprendere la sua messa in onda domenicale con Domenica In si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza.

