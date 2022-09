Romina Carrisi rifiutata a Ballando con le stelle: la figlia di Al Bano reagisce male

Romina Carrisi scartata dal cast di Milly Carucci: la reazione è epica

Ha sempre avuto una certa passione per il ballo, Romina Carrisi e non lo ha mai nascosto. Proprio per questo motivo ha deciso di candidarsi per il cast di Ballando con le stelle ma a quanto pare Milly Carlucci non l’ha tenuta affatto in considerazione.

Romina Power scartata da Ballando con le stelle

Una scelta inaspettata per la figlia di Al Bano che pensava non ci fossero dubbi sulla sua presenza. Proprio per questo motivo, la giovane non è rimasta in silenzio e ha spiegato quali sono i motivi del No da parte della Carlucci.

Con un lungo sfogo sui social, Romina Carrisi ha raccontato senza troppi filtri di un provino andato male, nonostante le sue aspettative fossero alte e nonostante avesse grandi speranze.

La figlia di Al Bano ha precisato che ha sempre avuto la passione per il ballo e il palco di Ballando sarebbe stata la sua occasione per perfetta per mettersi in mostra e far vedere agli altri le sue capacità. “Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i “no” con estrema eleganza.

Il motivo del No della Carlucci e l’affondo della Carrisi

Romina Carrisi non è rimasta in silenzio davanti alla scelta di Milly di non volerla nel cast. Senza giri di parole ha spiegato la motivazione per cui la presentatrice l’ha scartata. Stando a quanto ha scritto la Carrisi, la presentatrice non l’avrebbe scelta in quanto nel lontano 2005 ha preso parte ad un reality, ovvero l’isola dei famosi.

” Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 19 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio”.

Con la sua ironia che da sempre la contraddistingue, Romina ha ammesso che ora ballerà in salone, indossando delle mutandine rosse e un paio di Rayban neri, con la speranza che almeno la vicina di casa possa notarla. Intanto, per molti, tale motivazione sembra al quanto strana, anche perchè non ‘ la prima volta che un concorrente di ballando ha preso parte ad altri realty.