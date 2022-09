Ogni canzone dei Beatles che John Lennon odiava

Non ci sono certamente molte persone che possono affermare di aver goduto di un’impressionante carriera nella musica pop all’altezza di quella di John Lennon . Il suo lavoro con i Beatles è giustamente considerato una delle migliori canzoni pop mai create, ma la verità è che lo stesso Lennon non fu particolarmente colpito da una grande parte di esse. “Sento che potrei migliorare ognuno di loro, cazzo”, ha osservato Lennon durante un’intervista tipicamente caustica con David Sheff. Nonostante faccia parte dei Beatles, l’occhialuta cantante di “Imagine” non è mai stata timida nel portare i Fab Four giù un piolo o due.

Significa che mentre c’è sicuramente un elenco di canzoni che Lennon ha amato dalla band, e ne ha amate molte, c’è un elenco altrettanto ampio di canzoni che odiava. Di seguito, abbiamo raccolto un elenco completo di tutte quelle tracce e offerto alcune informazioni di base sul motivo per cui Lennon potrebbe aver avuto un problema con le sue creazioni passate. È un elenco che probabilmente farà sussultare i fan in buona fede dei Fab Four, ma Lennon sapeva cosa gli piaceva e non tutto il lavoro dei Beatles ha ricevuto un tale favore.

Circa sessant’anni dopo il loro primo incontro, il mondo continua a parlare all’infinito di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Da Please Please Me fino a Let It Be , quattro amici di Liverpool avrebbero raggiunto una fama e un successo monumentali in un periodo di tempo sorprendentemente breve. Mentre il gruppo ha goduto di sballi tremendi, hanno combattuto anche attraverso la loro giusta dose di tensione interna e disavventure durante il tour lungo la strada.

Nella loro fulminea ascesa alla fama del rock and roll, la band ha registrato oltre 300 canzoni e, prevedibilmente, non tutte hanno lo stesso peso dei loro classici. Negli anni successivi allo scioglimento dei Beatles, John Lennon è stato spesso coinvolto in una conversazione sulla band e non ha mai avuto paura di condividere la sua opinione, indipendentemente dall’angolazione.

Era un classico tentativo di guadagnare qualche centimetro salace, e Lennon raramente deluse.

Le canzoni dei Beatles che John Lennon odiava:

‘Twist and Shout’ (1963)

La cover dell’inno di Phil Medley e Bert Berns è stata un pilastro delle feste da quando la band l’ha pubblicata, ma il brano è sempre stato un problema per John Lennon e per i suoi valori sociali .

L’11 febbraio 1963 i Beatles erano esausti. Hanno passato tutto il giorno a registrare praticamente ogni canzone del loro attuale atto dal vivo per quello che sarà il loro album di debutto, Please Please Me . Sono passate più di 12 ore con poche pause, e ora è il momento di concludere la giornata. John Lennon ha sofferto di raffreddore e ha una voce appena sufficiente per scatenarsi su un ultimo rocker ad alta energia: una versione di “Twist and Shout”.

Quasi un’unità rotta, Lennon si è spinto al limite per la registrazione. Praticamente strappandogli la gola in una delle esibizioni vocali rock più iconiche di tutti i tempi, il processo avrebbe un impatto negativo sul cantante.

Parlando in quell’anno, Lennon dice che “odiava sempre cantare quella canzone” quando c’era un artista nero in cartellone. «Non mi sembra giusto, lo sai. Mi sento un po’ imbarazzato”, ha aggiunto. “Mi fa raggomitolare. Sento sempre che potrebbero fare la canzone molto meglio di me. È un riflesso onesto di ciò che molti pensano siano gli oscuri segreti dei Beatles.

‘I’ll Get You’ (1963)

Il brano che è finito come lato B di “She Loves You” non è mai stato preso troppo sul serio. Presente nel secondo album dei Beatles, la canzone sembra un po’ piatta per John Lennon e la sua sensibilità ora caustica.

Mentre c’è qualche controversia sulla sua creazione – con alcuni studiosi che affermano che si tratta di un numero di Lennon ma McCartney insiste sul fatto che si trattava di una collaborazione 50/50 – Lennon avrebbe probabilmente preso le distanze se avesse potuto.

Disse a David Sheff nel 1980: “Eravamo io e Paul che cercavamo di scrivere una canzone… e non ha funzionato”. Anche se Macca non sarebbe d’accordo, la traccia rimane una mancanza tra molti, molti successi.

‘It Won’t Be Long’ (1963)

Tratto da With The Beatles , “It Won’t Be Long” è una canzone che molti fan dei Beatles terranno nel cuore ma, per Lennon, non ce l’ha mai fatta nonostante abbia avviato una seria discussione sulle credenziali intellettuali della band, e questo basta perché sia ​​messo da parte da Lennon.

Come notato da Tyler Golsen di Far Out : “It Won’t Be Long” è ancora all’interno della timoneria pop-rock di base della band, ma sono quelle letterali svolazzi lirici che li hanno portati oltre lo stupido schlock del giorno. Man mano che le loro influenze letterarie si diffondevano, la band iniziò anche ad evolversi in un territorio musicalmente più complesso. “It Won’t Be Long” è stato notato per la sua complicata struttura armonica e, secondo Lennon, questo ha contribuito ad attirare la band a un pubblico completamente nuovo.

“’Non durerà a lungo’ è mio. È stato il mio tentativo di scrivere un altro singolo”, ha ricordato Lennon nel 1980 . “Non ce l’ha mai fatta. Quello è stato quello in cui il tizio del “London Times” ha scritto delle “cadenze eoliane degli accordi” che hanno dato inizio a tutta la parte intellettuale sui Beatles”.

‘Hold Me Tight’ (1963)

In un’altra canzone di With The Beatles , vediamo la lingua di Lennon diventare un po’ più acuta mentre riflette su un numero del tutto dimenticabile. Non sorprende quindi che né Lennon né McCartney abbiano mai pensato molto alla canzone. «Quello era di Paul. Forse ci ho infilato alcuni pezzi – non ricordo”, disse Lennon a David Sheff nel 1980.

“Era una canzone piuttosto scadente e non mi sono mai interessato in nessun modo”, ha aggiunto.

McCartney ha fatto eco a sentimenti simili in Many Years From Now di Barry Miles , dicendo: “Quando abbiamo iniziato erano tutti singoli, e cercavamo sempre di scrivere singoli, ecco perché ottieni molte di queste canzoni di due minuti e 30 secondi; sono usciti tutti della stessa lunghezza. “Hold Me Tight” è stato un tentativo fallito di creare un singolo che è poi diventato un accettabile riempitivo per l’album”.

McCartney ha anche detto allo storico dei Beatles Mark Lewishon: “Non ricordo molto di quello. Certe canzoni erano solo canzoni di “lavoro”, non ne hai molto ricordo. Questo è uno di loro.

‘I Should Have Known Better’ (1964)

A Hard Day’s Night è uno degli album più importanti della band e contiene anche alcune canzoni incredibili. Alcuni dei migliori della band, in effetti, ma una canzone non è mai arrivata davvero.

Per Lennon, è caduto nello stesso vecchio schema di scrivere quante più canzoni possibile, come diceva lui: “Sono io. Solo una canzone… Non significa niente.

I fan più accaniti dei Beatles ricorderanno “I Should Have Known Better” perché è apparso in una scena degna di nota nel film A Hard Day’s Night . La scena mostrava la band mentre mimava la canzone mentre giocava a carte su un treno. Si è rivelato essere un momento storico in cui la futura moglie di George Harrison, Pattie Boyd, ha guardato con ammirazione.

‘Eight Days A Week’ (1964)

La canzone è stata inclusa nell’album più diffamato dei Beatles, The Beatles for Sale , ed è considerata uno dei loro sforzi più popolari. Ma per John Lennon, la traccia non è mai stata davvero una grande melodia.

Nel 1964, i Beatles erano al massimo della pubblicità e le richieste di produrre hit dopo hit li vedevano occasionalmente lasciare che questo arrivasse inconsciamente in prima linea nella loro attenzione creativa. Nel giro di pochi anni, erano passati dal suonare a club maschili scarsamente frequentati a Liverpool per diventare le persone più chiacchierate del pianeta.

Durante quel periodo, Lennon ha avuto alcuni problemi con le loro creazioni. “’Eight Days A Week’ era il titolo in corsa di Help! prima che venissero in mente Aiuto !” ha rivelato durante un’intervista. “È stato lo sforzo di Paul di ottenere un singolo per il film. Che fortunatamente si è trasformato in “Aiuto!” che ho scritto, bam! bam!, così e ho ottenuto il singolo. ‘Eight Days A Week’ non è mai stata una bella canzone”.

“Abbiamo lottato per registrarlo e abbiamo lottato per trasformarlo in una canzone. Era il suo sforzo iniziale, ma penso che ci abbiamo lavorato entrambi. Non ne sono sicuro. Ma è stato comunque pessimo “, ha aggiunto Lennon come ultimo calcio a “Eight Days A Week” poiché giace già privo di sensi a terra.

‘It’s Only Love’ (1965)

Pubblicato nel 1965, Aiuto! ha consolidato i Beatles come un gruppo pop potente. Oltre ad ospitare alcune delle canzoni più amate del gruppo, aveva anche spazio nella tracklist per la canzone che John Lennon odiava più di tutte.

Spesso etichettando il loro lavoro precedente prima di incontrare Bob Dylan come banale, il cantante era particolarmente feroce riguardo a una canzone, “It’s Only Love”. Presente in Help! l’album, come punto centrale sul secondo lato, la canzone era originariamente intitolata ‘That’s A Nice Hat’. Parlando nel 1980 con David Sheff di Playboy, Lennon rabbrividì per la banalità dei testi.

“’It’s Only Love’ è mio”, ha ricordato, “Ho sempre pensato che fosse una canzone pessima. I testi erano abissali. Ho sempre odiato quella canzone”. È un atto d’accusa piuttosto schiacciante del pezzo, ma non uno con cui è difficile essere d’accordo. Guardando attraverso il testo della canzone, è difficile non suggerire che la band la stia telefonando tra un po’.

“A volte non abbiamo combattuto se il testo era”, ha detto McCartney, che ha co-scritto la canzone, riflettendo sui testi un po’ sdolcinati. Ha continuato: “[If it] è uscito piuttosto blando su alcune di quelle canzoni di riempimento come ‘It’s Only Love’. Se un testo fosse davvero pessimo lo modificheremmo, ma non eravamo così esigenti, perché è solo una canzone rock ‘n’ roll. Voglio dire, questa non è letteratura”.

‘Yesterday’ (1965)

Un’altra traccia di Help! vede Lennon prendere di mira la canzone più famosa di tutti i tempi della band. Sebbene “Yesterday” sia un classico indiscusso, Lennon si è offeso per la mancanza di densità lirica della canzone.

Come McCartney ha ricordato in Anthology , la melodia della canzone gli è venuta in mente in sogno mentre si trovava a casa della sua allora fidanzata Jane Asher: “Vivevo in un piccolo appartamento in cima a una casa e avevo un pianoforte di il mio letto», disse. “Mi sono svegliato una mattina con una melodia in testa e ho pensato: ‘Ehi, non conosco questa melodia, o no?’ Era come una melodia jazz. Mio padre conosceva molti vecchi brani jazz; Ho pensato che forse l’avevo appena ricordato dal passato. Sono andato al pianoforte e ho trovato gli accordi, mi sono assicurato di ricordarlo e poi l’ho fatto girare a tutti i miei amici, chiedendo cosa fosse: ‘Lo sai? È una piccola melodia buona, ma non avrei potuto scriverla perché l’ho sognata.’”

Tuttavia, Lennon non lo stava comprando, poi disse a David Sheff nel 1980: “I testi non si risolvono in alcun senso, sono buone battute. Sicuramente funzionano, capisci cosa intendo? Sono buoni, ma se leggi l’intera canzone, non dice nulla; non sai cosa è successo. Se n’è andata e lui vorrebbe che fosse ieri, quel tanto che ottieni, ma non si risolve davvero. Quindi, neanche il mio era abituato. Ho ricevuto così tanti riconoscimenti per “Ieri”. Questa è la canzone di Paul, e il bambino di Paul”.

Aggiungendo: “Ben fatto. Bellissimo… e non avrei mai voluto averlo scritto.

‘Run For Your Life’ (1965)

Tratto dall’album fondamentale della band Rubber Soul , “Run For Your Life” è in controtendenza rispetto alla tendenza del disco ed è più vicino al materiale precedente della band. Rubber Soul ha visto il gruppo iniziare ad allontanarsi dalla pop star e verso l’integrità artistica.

In un’intervista ormai iconica con Rolling Stone nel 1970 , John Lennon stava ancora vacillando per lo scioglimento dei Beatles ed era chiaramente desideroso di far conoscere i suoi sentimenti. Non tanto che il gruppo si fosse sciolto, ma che lo avesse fatto quando Paul McCartney aveva deciso di farlo. Era un problema che aveva sempre infastidito l’occhialuto Beatle, soprattutto perché aveva cercato di lasciare la band in silenzio l’anno precedente.

Disse a Sheff nel 1980: “Ha un verso di una vecchia canzone di Presley. “Preferirei vederti morta ragazzina piuttosto che stare con un altro uomo” è un verso di una vecchia canzone blues che Presley ha fatto una volta. Solo una specie di mia canzone usa e getta a cui non ho mai pensato molto… ma è sempre stata una delle preferite di George”.

‘And Your Bird Can Sing’ (1966)

Nonostante sia una delle canzoni preferite di Paul McCartney dalla mastodontica versione di Anthology , l’inclusione originale della canzone in Revolver non è stata valutata bene da Lennon quando ha guardato indietro.

La canzone originale, pubblicata nell’album Revolver del 1966, è stata scritta principalmente da John Lennon ma, proprio come la maggior parte del materiale dei Beatles, è ufficialmente attribuita alla partnership Lennon-McCartney. “‘And Your Bird Can Sing’ era la canzone di John”, ha rivelato McCartney. “Sospetto di aver aiutato con i versi perché le canzoni erano quasi sempre scritte senza la seconda e la terza strofa. Mi sembra di ricordare di aver lavorato su quell’otto centrale con lui, ma è la canzone di John, 80-20 per John.

Tuttavia, nel 1972, Lennon prese le distanze dalla canzone e la definì “un altro orrore”, un sentimento che sostenne di nuovo nel 1980, definendolo “un altro dei miei usa e getta”. Considerando il calibro delle canzoni che Lennon ha probabilmente buttato via, ciò non dovrebbe necessariamente screditare la canzone.

‘When I’m Sixty Four’ (1967)

Quando Paul McCartney ha avuto l’idea per il concept record dei Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band , è stato dotato di una risma di brani che Lennon avrebbe poi definito “musica della nonna”. In effetti, quelle parole sono un po’ più gentili di quelle che userebbe.

Naturalmente, “When I’m Sixty Four” cade in quella crepa e Lennon ha ammesso: “Non mi sognerei mai di scrivere una canzone del genere”, ha detto. “Ci sono alcune cose a cui non penso mai, e questa è una di queste.”

In tutta onestà, lo stesso McCartney avrebbe seguito anche l’opinione di Lennon su questo, come ha spiegato la star in un’intervista al Los Angeles Times : “Era davvero un numero arbitrario quando ho scritto [‘Quando ho sessantaquattro’]. Probabilmente avrei dovuto chiamarlo “Quando avrò 65 anni”, che è l’età pensionabile in Inghilterra. E la rima sarebbe stata facile, “qualcosa, qualcosa di vivo quando avrò 65 anni”. Ma sembrava troppo prevedibile. Suonava meglio dire 64”.

‘Lovely Rita’ (1967)

A seguire quella canzone nell’album e nella lista delle canzoni meno preferite di Lennon c’è “Lovely Rita”, una traccia intrisa dello stesso ragtime, buon vecchio divertimento alla moda della traccia precedente.

Pubblicato il primo giugno 1967, “Lovely Rita” è una delle registrazioni più confuse di Sgt. di pepe . Infuso con una forte dose di riverbero, il brano ribolle con il caldo della piena estate. È stato originariamente scritto da Paul McCartney come un colpo satirico a figure autoritarie, con la vigile del traffico femminile titolare che rappresentava la banale burocrazia della vita moderna. Ma come avrebbe spiegato in seguito McCartney: “Pensavo che dovesse essere una canzone d’odio… ma poi ho pensato che sarebbe stato meglio amarla”.

“Quello è Paul che scrive una canzone pop”, ha ricordato Lennon nel 1980. “Le inventa come un romanziere. Adesso alla radio senti molte canzoni influenzate da McCartney. Queste storie di persone noiose che fanno cose noiose: essere postini e segretari e scrivere a casa. Non mi interessa scrivere canzoni di terze parti. Mi piace scrivere di me, perché mi conosco”.

‘Lucy In The Sky With Diamonds’ (1967)

Una canzone che potrebbe sorprendere i fan sapere che era nell’elenco delle canzoni più antipatiche di Lennon era la sua stessa composizione “Lucy In The Sky With Diamonds”. Considerata erroneamente sull’LSD, la canzone è comunque famosa per i suoi testi psichedelici.

In un’intervista di Lennon e Yoko Ono con Dick Cavett, Lennon ha tentato di chiarire la confusione che circonda il titolo del brano. Ha affermato: “[La canzone] non è mai stata e nessuno mi crede. Ho anche visto alcune star famose presentarmi; Ho dimenticato chi fosse; stavano presentando uno spettacolo di Lennon/McCartney e dicevano che “Lucy in the Sky with Diamonds” parlava di LSD. Questa è la verità: mio figlio è tornato a casa con un disegno e mi ha mostrato questa donna dall’aspetto strano che volava in giro. Ho detto, ‘che cos’è’, ha detto, ‘è Lucy nel cielo con i diamanti’. Ho pensato “è bellissimo” e ho scritto subito una canzone a riguardo”.

Tuttavia, Lennon non ha apprezzato il brano: “Ho sentito ‘Lucy in the Sky With Diamonds’ la scorsa notte. È terribile, sai? Lennon ha detto nel 1980. “La pista è semplicemente terribile. Voglio dire, è una grande traccia, una grande canzone, ma non è una grande traccia perché non è stata fatta bene. Sai cosa intendo?”

‘Good Morning, Good Morning’ (1967)

Quando ti viene chiesto di produrre così tante canzoni in così poco tempo, ci sono buone probabilità che inizierai a innamorarti delle creazioni non appena le hai realizzate. “Buongiorno, buongiorno” rientra in quella parentesi.

La sua canzone, “Good Morning Good Morning”, è stata ispirata da un misto di spot televisivi per i cereali per la colazione Corn Flakes di Kellogg e la sitcom degli anni ’60 Meet the Wife . “È un pezzo di scarto, un pezzo di spazzatura, ho sempre pensato”, ha detto una volta Lennon.

Aggiungendo: “Ho sempre avuto la TV molto bassa in sottofondo mentre scrivevo, è arrivata e poi ho scritto la canzone”.

‘Hello, Goodbye’ (1967)

Questo divide le persone: per alcuni, è Paul McCartney nella sua forma più brillantemente creativa, mentre per altri è un segno lento e ovvio della direzione che il bassista avrebbe preso con i Wings .

Con l’ uscita del film Magical Mystery Tour , la band aveva bisogno di un nuovo disco per accompagnarla. L’album è pieno di alcuni dei migliori sforzi dei Beatles, ma uno è rimasto nei denti di Lennon, “Hello, Goodbye”.

«Questo è un altro McCartney. Un tentativo di scrivere un singolo. Non è stato un gran pezzo”, ha detto Lennon a Sheff. “La parte migliore è stata alla fine, che abbiamo improvvisato tutti in studio, dove suonavo il piano. Come “Ticket To Ride”, dove alla fine abbiamo inserito qualcosa”.

‘Lady Madonna’ (1967)

Un altro brano di quell’album che non ha trovato il favore di John Lennon è stato ‘Lady Madonna’, una traccia che Ringo Starr ha notato abbastanza accuratamente come suonava “come Elvis, non è vero? No, non suona come Elvis… È Elvis. Anche quelle parti in cui va molto in alto.

Anche se Lennon ammette che la canzone ha avuto un grande tocco di pianoforte, ma in seguito ha ammesso che “la canzone non è mai andata da nessuna parte”. Per il cantante, questo è stato sufficiente per gettarlo nell’ombra.

‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’ (1968)

La canzone che ha lanciato la filippica di Lennon sulla “musica della nonna” è stata “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, una canzone che non solo manca di un vero testo sensato, ma era anche aggravata dal desiderio incessante di Macca di registrarla.

Dopo che la canzone è stata finalmente completata, l’ingegnere di studio Geoff Emerick ha lasciato lo studio e si è rifiutato di lavorare con la band. Sarebbe stato Emerick a rivelare i veri pensieri di Lennon sulla traccia, affermando in seguito che Lennon “detestava apertamente e vocalmente” la canzone e l’ha definita “più della ‘merda musicale della nonna’ di Paul”.

Tuttavia, in periodi di natura più spensierata, si dice che Lennon fosse un po’ più entusiasta della canzone, come ha detto Emerick, Lennon ha iniziato a “fare lo stupido e fare il suo falso patois giamaicano”.

‘Birthday’ (1968)

Presente nel White Album della band , “Birthday” ha una storia curiosa legata alla sua composizione mentre la band si precipitava a finire un brano in modo da poter guardare The Girl Can’t Help It , un “vecchio film rock con Little Richard e Fats Domino e Eddie Cochran e pochi altri”.

In quanto tale, la canzone cade piatta come ricordava Lennon nel 1980, “’Birthday’ è stato scritto in studio. Appena truccato sul posto. Penso che Paul volesse scrivere una canzone come “Happy Birthday Baby”, il vecchio successo degli anni ’50. Ma è stato un po’ inventato in studio. Era un pezzo di spazzatura”.

Sebbene Lennon fosse un po’ schietto nel suo punto di vista, McCartney ha offerto maggiori dettagli sulla creazione della canzone: “Quello che è successo è che The Girl Can’t Help It era in televisione. È un vecchio film rock con Little Richard e Fats Domino, Eddie Cochran e pochi altri”, ricorda McCartney nel 1968. “Volevamo vederlo, quindi abbiamo iniziato a registrare alle cinque. E abbiamo detto: “Faremo qualcosa, creeremo una base musicale”. Quindi l’abbiamo mantenuto molto semplice: una specie di blues a dodici battute. E ci siamo bloccati in alcuni pezzi qua e là, senza idea di quale fosse la canzone o cosa ci sarebbe andato sopra. Abbiamo solo detto: ‘Va bene. Dodici battute in A, e cambieremo in D, e farò qualche battuta in C.’ E l’abbiamo fatto proprio così… cosa casuale”.

‘Rocky Raccoon’ (1968)

Una canzone White Album che non potrebbe essere più Paul McCartney se ci provasse . Alla domanda di David Sheff che ha scritto la canzone, Lennon ha risposto seccamente: “Non potresti indovinare? Mi darei tutti quei guai per la Bibbia di Gedeone e tutta quella roba?”

È stato anche citato per aver detto: “Ho visto Bob Hope farlo una volta in televisione anni fa; Ho solo ringraziato Dio che non era uno dei miei”.

Come la maggior parte delle cose in questo campo, la band era d’accordo. “‘Rocky Raccoon’ è bizzarro, proprio io”, ha proclamato Paul McCartney nel libro Many Years From Now . “Mi piace parlare di blues, quindi ho iniziato così, poi ho fatto la mia ironica parodia di un western e ho inserito alcune battute divertenti. Ho solo cercato di renderlo divertente, davvero; sono io che scrivo un’opera teatrale, una piccola commedia in un atto unico che fornisce loro la maggior parte dei dialoghi. Rocky Raccoon è il protagonista, poi c’è la ragazza il cui vero nome era Magill, che si faceva chiamare Lil, ma era conosciuta come Nancy”.

‘Cry Baby Cry’ (1968)

Un altro numero di White Album , questa volta direttamente dallo stesso Lennon. Mentre nel 1968 era felice di includere la canzone nell’album, mostrò anche la sua riluttanza a concluderlo: “L’ho suonato più e più volte al pianoforte. L’ho lasciato andare ora, ma tornerà se lo voglio davvero”, ha detto.

Secondo Lennon , aveva avuto l’idea originale per la canzone più o meno nello stesso modo in cui aveva concepito “Good Morning Good Morning”: attraverso una pubblicità.

Parlando nel 1980, Lennon lo definì semplicemente “un pezzo di spazzatura”.

‘Maxwell’s Silver Hammer’ (1969)

Ci sono molte canzoni in questa lista che mettono in evidenza la capacità di Lennon di tagliare quando voleva. Tuttavia, in questa selezione, il cantante e il chitarrista sarebbero stati supportati dai suoi compagni di band poiché anche a George e Ringo non piaceva questa canzone, soprattutto a causa della composizione intensa e lunga della canzone.

Scritto su uno studente di nome Maxwell Edison che commette omicidi con un martello, McCartney è stato l’unico creatore della canzone: “La mia analogia per quando qualcosa va storto all’improvviso, come spesso accade”, ha spiegato una volta.

“Lo odiavo”, disse John Lennon a David Sheff per Playboy nel 1980. “Tutto quello che ricordo è la traccia: ce l’ha fatta fare cento milioni di volte”. Si è affrettato a prendere di mira anche la qualità del tracciato, aggiungendo: “Ha fatto di tutto per trasformarlo in un singolo e non è mai stato e non avrebbe mai potuto essere. Ma [Paul] ci ha messo dei lick di chitarra e ha avuto qualcuno che suonava pezzi di ferro e abbiamo speso più soldi per quella canzone che per tutti quelli dell’intero album “.

Ovviamente con questo, Lennon non era solo: “La peggiore sessione di sempre è stata ‘Maxwell’s Silver Hammer'”, ha detto in seguito Ringo Starr a Rolling Stone . “È stata la traccia peggiore che abbiamo mai dovuto registrare. È andato avanti per fottute settimane”, ha aggiunto in una schiacciante presa di coscienza.

“A volte Paul ci faceva fare queste canzoni davvero fruttate”, ha aggiunto George Harrison durante una conversazione con Crawdaddy negli anni ’70. “Voglio dire, mio ​​Dio, ‘Maxwell’s Silver Hammer’ era così fruttato”, ha aggiunto.

‘Mean Mr Mustard’ (1969)

Lennon prende un’altra possibilità di scrivere le sue canzoni quando ha detto a David Sheff che “Mean Mr. Mustard” era “un po’ di merda che ho scritto in India”.

Presente nell’ultimo album in studio della band Abbey Road , “Mean Mr Mustard” era anche nel mirino di Lennon. Scritto durante la sua permanenza in India, Lennon una volta ha detto che il brano è stato ispirato da un articolo di giornale su un avaro che ha tentato incessantemente di nascondere il suo denaro per impedire alle persone di cercare di farglielo spendere.

Naturalmente, una canzone su un uomo che nasconde i soldi nel suo retto non potrebbe creare problemi ai premi Ivor Novello, e Lennon lo sapeva. Lennon ha continuato dicendo che la canzone era un “pezzo di spazzatura. Avevo letto da qualche parte sul giornale di questo tizio meschino che nascondeva banconote da cinque sterline, non nel naso ma da qualche altra parte”.

‘Sun King’ (1969)

Un’altra traccia di Abbey Road che a Lennon non piaceva gravemente era “Sun King”.

Anche se nel 1969, come parte di una corsa alla stampa, fu felice di vedere il lato più leggero del brano quando affermò: “Abbiamo appena iniziato a scherzare, sai, cantando ‘quando para mucho’. Quindi ci siamo appena inventati… Paul conosceva alcune parole spagnole a scuola, sai. Quindi abbiamo semplicemente infilato le parole spagnole che suonavano vagamente come qualcosa.

Nel 1980 questo punto di vista si era notevolmente inasprito e lo descrisse come “un pezzo di spazzatura che avevo in giro”.

‘Dig A Pony’ (1970)

Scritto prima di Abbey Road ma pubblicato in seguito su Let It Be , “Dig A Pony” cade vittima delle stesse trappole di “Sun King” e una traccia che Lennon una volta vide come “solo divertirsi con le parole” cambiò presto per lui.

Come ha affermato senza mezzi termini Lennon, non ci sono esattamente livelli subconsci di cui rimpinzarsi da “Dig A Pony” e, in verità, non è uno dei momenti più profondi dei Beatles. Tuttavia, ciò non ha impedito alla loro devota base di fan di tentare di dare un senso al suo lirismo astratto e alle sue battute assurde, come “I pick a moondog” o l’ancora più assurdo: “Puoi sindacare qualsiasi barca tu remi”.

Naturalmente, la valutazione di Lennon della pista nel 1980? Bene, era semplicemente “un altro pezzo di spazzatura”.

