Ida Platano torna protagonista a Ued: scatta il bacio con lui

La dama bresciana è tornata nel parterre di Uomini e donne e le anticipazioni ci fanno sapere che è già lei la protagonista

Pochi mesi fa abbiamo lasciato Ida Platano chiudere la frequentazione con Alessandro e “riprovarci” con Riccardo. La dama come avevano capito tutti al ritorno dell’ex nel dating show ha cambiato atteggiamento ed è come nel suo cuore si fosse aperta quella ferita mai cucita.

L’amore per Guarnieri non è mai passato e tra uno sguardo e l’altro Ida sembrava ci fosse ricaduta. Nello stesso tempo però Riccardo aveva spiegato che da parte sua c’era solo un affetto semplice che purtroppo non era amore. Ma cosa è accaduto durante l’estate? E soprattutto cosa è accaduto nelle nuove registrazioni?

Uomini e donne anticipazioni, Ida Platano ancora protagonista

Il dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi sta per tornare in onda. Tra poco più di una settimana il consueto appuntamento con il salotto dei sentimenti riparte e farà compagnia a milioni di spettatori.

Grazie alle anticipazioni possiamo dare qualche piccolo spoiler e i più informati ci fanno sapere che Ida Platano è ancora una volta la protagonista indiscussa del programma. A quanto pare la dama bresciana ha ritrovato il sorriso grazie a lui, mettendo così fine per sempre alla sua storia con Riccardo. Ma chi è il fortunato?

Scatta il bacio tra la dama e il cavaliere

Ida non sembra più voler versare nessuna lacrima per Riccardo Guarnieri e a confermalo ci sono le anticipazioni di Uomini e donne. La dama ha e il tarantino sono stati assieme diverso tempo, riprovandoci poi una seconda volta. Ida non ha mai nascosto di essere stata male per lui e di aver chiesto aiuto ad uno psicologo per uscire dal quel “tunnel”.

Ora, è tutto passato, adesso sembra essere felice insieme ad Alessandro Vicinanza. I due si sono frequentati lo scorso anno e durante questa estate hanno ripreso a sentirsi. Stando alle ultime notizie pare che tra i due tutto procede a gonfie vele, sono usciti insieme e si sono anche baciati. Sarà la volta buona? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.