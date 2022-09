Giovanni Angiolini rompe il silenzio: la frecciatina dopo l’addio a Michelle

E’ ormai finita tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: lui rompe il silenzio

Dopo tanti rumors e pettegolezzi sembra proprio che tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sia finita. I due sembrano essere la coppia perfetta per questa estate ma a quanto pare qualcosa è andato storto. La presentatrice e il medico ortopedico si sono detti addio dopo 5 mesi di relazione e solo adesso, Angiolini sembra aver rotto il silenzio.

Michelle e Giovanni: cosa è successo?

Il bel dottorino sardo è diventato famoso non tanto per la sua partecipazione al Grande Fratello, qualche tempo fa, ma per la sua relazione con la bella Michelle. Una storia la loro che di certo non è passata inosservata anche perchè da pochi mesi la Hunziker si era separata da Tomaso Trussardi.

Qualcuno infatti ha insinuato che i due già stessero insieme ma su questa storia nessuno dei diretti interessati ha mai parlato. Poche settimane fa dopo aver trascorso l’estate a casa di Giovanni con Aurora e Goffredo, è arrivata la notizia della rottura. Michelle e Giovanni si sono lasciati improvvisamente. Ancora oggi, non sono stati resi noti i motivi di questo addio ma poche ore fa l’ex gieffino ha rotto il silenzio.

Giovanni Angiolini rompe il silenzio

Cosa sia accaduto tra i due ancora oggi non ci è dato saperlo ma sappiamo molto bene che Michelle ora è impegnata verso altro. Prima, la notizia della gravidanza di sua figlia Aurora, e poi ovviamente i vari progetti televisivi che la terranno occupata per tutta la stagione invernale.

L’ex gieffino, invece, ha lasciato tutti di stucco. Molto probabilmente non avrà ancora digerito l’addio con la ex. Secondo i più informati i due si sono lasciati non in ottimi rapporti e questo potrebbe spiegare la frecciatina del bel medico…

Ma il tag di Angiolini? Sento odore di polemica 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/kgTjxwHZ07 — LaLUNAtica (@sono_lunatica) September 5, 2022

Giovanni ha postato alcuni video nei quali lo si vede a bordo di una barca nel mare della Sardegna. In particolare, l’attenzione dei tanti curiosi si è soffermata su una scritta: “Piazza Duomo, Milano”. Cosa centra il mare cristallino della Sardegna con Piazza Duomo? E’ davvero una frecciatina?