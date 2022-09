Da Venezia al Mar Morto: Cinque luoghi in rapida scomparsa

L’impatto del cambiamento climatico è ormai impossibile da ignorare. Da Venezia al Mar Morto e oltre, le nazioni stanno facendo i conti con il fatto che le inondazioni, la siccità e le tempeste irripetibili sono ora annuali. I raccolti stanno fallendo in massa. Le città costiere vengono inghiottite. Interi ecosistemi stanno morendo.

La portata della crisi climatica ci sconcerta fino all’apatia: molte persone la considerano troppo enorme per poterla capire, terrificante e complessa. Forse immaginare un mondo capovolto va contro un istinto umano di base, un desiderio innato di stabilità. Naturalmente, la stabilità è già un ricordo del passato.

Prima di iniziare, vale la pena affrontare il paradosso alla base di tali articoli. Durante la ricerca di questo pezzo, mi sono imbattuto in innumerevoli scrittori che sembrano completamente inconsapevoli di contribuire alla loro scomparsa inquadrando i luoghi in via di estinzione come destinazioni “da non perdere”. Ci tengo a precisare che le voci sottostanti non sono pubblicità; sono avvertimenti – ricordano che il nostro mondo è fragile e degno di protezione.

Venezia (Italia)

Venezia è l’esempio perfetto di come la vulnerabilità di una località ai cambiamenti climatici possa creare un circolo vizioso di sovra-turismo. La città insulare è stata a lungo associata all’impermanenza della civiltà. Nell’era del turismo tutto compreso, ciò ha portato a una mentalità “vedi prima che affondi” che ha costretto l’ente turistico a introdurre un biglietto d’ingresso per gli escursionisti nella speranza che questo allontanerà le masse.

Purtroppo, Venezia sta davvero affondando – e ad un ritmo francamente sorprendente. Oggi le inondazioni sono all’ordine del giorno in Piazza San Marco e in altre zone basse. I meteorologi hanno affermato che Venezia potrebbe essere una città sottomarina entro il 2100, con il Mediterraneo che dovrebbe salire fino a 140 centimetri nel prossimo secolo. Se suona troppo zelante, vale la pena ricordare che il 70% della città è stata sommersa dall’acqua di marea solo nel 2019.

Il Mar Morto

Il Mar Morto sta effettivamente morendo. Il lago salato, menzionato nei resoconti biblici risalenti al tempo di Abramo, si sta restringendo di un metro ogni anno. Senza contare che ha già perso un terzo della sua superficie a causa dello sviluppo della zona.

Ci sono diversi fattori che contribuiscono alla rapida evaporazione del Mar Salato. Nel corso degli anni, la costruzione di dighe, bacini idrici e condutture ha ridotto l’afflusso di appena il cinque per cento. Anche il sale del Mar Morto è stato venerato per le sue proprietà terapeutiche sin dall’antichità, con le aziende cosmetiche autorizzate a estrarre enormi quantità di minerali. La gente del posto è piena di storie su doline che emergono dove l’acqua si è ritirata e gli scienziati prevedono che entro il 2050 il Mar Morto sarà completamente asciutto.

I Sundarban (India)

Sundarbans è una vasta area di mangrovie nel Bengala occidentale, che ospita varie specie in via di estinzione. La biosfera ha protetto a lungo le comunità costiere del Bangladesh dagli uragani e dalle inondazioni che si infrangono dal Golfo del Bengala.

Come gran parte dell’India, i Sundarban e le persone che ne dipendono devono affrontare varie sfide dovute al cambiamento climatico. Il livello del mare si sta alzando, aumentando la salinità dell’acqua e minacciando la salute delle foreste di mangrovie (che forniscono habitat a innumerevoli specie) e dei vicini terreni agricoli. Gabura, che si trova all’ingresso del Sundarbans, è così esposta all’impatto del cambiamento climatico che è stata quasi completamente abbandonata.

Le Alpi

Cucite in otto paesi e dotate di alcune delle migliori piste del mondo, le Alpi sono un paradiso per gli appassionati di sport sulla neve. Anche se se le temperature continuano a salire, probabilmente dovrai salire a circa 10.000 piedi per vedere la neve.

Già nel 2017 la stagione degli sport sulla neve era di 38 giorni più breve rispetto al 1960. Questa non è una buona notizia per le stazioni sciistiche, che ora stanno rivalutando i propri modelli di business. Hanno ragione a essere preoccupati: uno studio delle riprese satellitari del 1984 ha rivelato che le aree verdi delle Alpi sono aumentate del 77 per cento dal 1984. Di conseguenza, la biodiversità unica delle Alpi è sottoposta a un’enorme pressione.

Skara Brae (Scozia)

Scarabocchiato su un muro nel centro visitatori di Skara Brea c’è una poesia di George Mackay Brown che include il verso preveggente: “Il mare dà e prende. Il mare ha divorato quattro case un inverno”. Tuttavia, il mare che circonda questa isola delle Orcadi a forma di mezzaluna ha anche rivelato case che un tempo erano andate perdute.

Nel 1880 un temporale particolarmente violento espose un antico villaggio neolitico con case in pietra senza tetto. La scoperta ha convinto i proprietari terrieri locali ad avviare uno scavo del sito, che il mare ha poi continuato a mordere a metà degli anni ’20. Oggi, questo patrimonio mondiale dell’UNESCO è più minacciato che mai. L’erosione costiera, l’innalzamento del livello del mare e gli eventi meteorologici sempre più estremi dimostrano l’acuta vulnerabilità dell’area ai cambiamenti climatici.