Oroscopo di oggi, Venerdì 9 settembre 2022

ARIETE (21 marzo – 20 aprile)

Dato che i partner saranno di umore instabile e suscettibili di sconvolgere anche gli incontri più perfetti, le tue star sociali sono eccellenti. Prendi l’iniziativa e abbi fiducia che i tuoi piani alla fine soddisferanno tutti, anche se ora non si vedono faccia a faccia.

TORO (21 aprile – 21 maggio)

La Luna offre il miglior allineamento celeste sinceramente amichevole che hai avuto per tutta la settimana. Il consiglio più generale che posso offrire è di cercare di guardare oltre le pressioni materiali dell’ultima settimana e pianificare una vita brillante e più luminosa. E guarda al futuro con fede.

GEMELLI (22 maggio – 21 giugno)

Venere sta proteggendo la tua vita sociale e le relazioni con i colleghi, il che significa che ora potresti essere pronto a correre qualche rischio. Il tuo approccio deve essere sottile ma fermo. Non c’è niente da guadagnare dall’irrompere con tutte le pistole accese, allarmando indebitamente le persone che sono di umore nervoso.

CANCRO (22 giugno – 23 luglio)

La libertà personale è la chiave, anche se dovrai giudicare se puoi permetterti di abbandonare alcune responsabilità onerose ma necessarie. Forse per ora dovresti mantenere gli impegni personali fondamentali, almeno finché non sei sicuro che ci sia spazio per il cambiamento.

LEO (24 luglio – 23 agosto)

Quando la turbolenza emotiva si attenua, inizierai a vedere che la vita deve essere affrontata su una base puramente pratica, facendo ciò che deve essere fatto in modo semplice e senza pretese. Non sono necessari fronzoli, quindi non lasciarti sedurre da inutili attività collaterali.

VERGINE (24 agosto – 23 settembre)

Le faccende domestiche occupano il tuo tempo e i membri della famiglia richiederanno la tua attenzione. In realtà, sebbene molti sviluppi importanti sembrino essere in vista, se ti concentri sugli affari personali dovresti evitare i grovigli emotivi.

BILANCIA (24 settembre – 23 ottobre)

Sei incoraggiato a provare nuove soluzioni a vecchi problemi. Da uno sguardo ravvicinato alle tue stelle attuali, direi che devi concentrarti su ciò che non è stato sperimentato e originale, piuttosto che su modi antiquati di fare le cose. Vai avanti e rinuncia a tutte quelle cattive abitudini che sai ti hanno frenato.

SCORPIONE (24 ottobre – 22 novembre)

Finora è stata una settimana un po’ seria, a causa delle turbolente influenze planetarie che hanno causato il rinvio o la modifica di alcuni piani. Tuttavia, ora che la Luna si sta spostando in regioni più chiare dello zodiaco, puoi allentare la pressione. Puoi anche consentire ai partner di occuparsi dei dettagli pratici.

SAGITTARIO (23 novembre – 23 ottobre)

Celestemente parlando, la Luna è sotto controllo. Nei tuoi affari privati ​​questo significa che quello che dici va bene, almeno per quanto riguarda gli affari interni. Dai un esempio generoso e mantieni la promessa di ricompense emotive se vuoi che le altre persone seguano il tuo esempio.

CAPRICORNO (23 dicembre – 20 gennaio)

Fai ogni sforzo possibile per metterti in contatto con vecchi amici nei prossimi giorni. Sarai piacevolmente sorpreso dal supporto emotivo che tali contatti possono portare e presto sarai molto più felice. Tuttavia, non ti sentirai sempre in controllo dei tuoi affari.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)

Le tue stelle sono fortunate, ma dannose. Sebbene alcune aree della tua carta solare mostrino difficoltà, altre sono notevolmente più facili. La parte del tuo grafico che simboleggia il tuo lavoro, ad esempio, indica una grande promessa se rinunci solo ad alcune vecchie abitudini.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)

I Pesci professionisti possono solo guadagnare dagli intriganti movimenti planetari di oggi. Le possibilità di ricompense finanziarie commisurate sono ancora buone ma, ormai, le disposizioni dovrebbero essere complete. L’ultima cosa che vuoi sono troppe questioni in sospeso che causano complicazioni.