Justin Bieber sospende il tour per concentrarsi sulla salute mentale e fisica

Il cantante pop Justin Bieber ha detto martedì che si sarebbe preso una pausa dal suo Justice World Tour riprogrammato a causa di problemi di salute mentale e fisica.

Il musicista ha pubblicato l’annuncio su Instagram, dicendo che l’esecuzione di sei spettacoli dal vivo, in seguito alla sua diagnosi di sindrome di Ramsay Hunt all’inizio di quest’anno, “ha avuto un vero tributo”.

“Lo scorso fine settimana, mi sono esibito al Rock in Rio e ho dato tutto quello che avevo alle persone in Brasile”, ha detto Bieber. L’esaurimento lo “ha sopraffatto”, ha detto. Dopo aver seguito i suoi medici, la sua famiglia e il suo team, il cantante ha detto di aver deciso di fare della sua salute una priorità durante il suo tour.

“Per il momento mi prenderò una pausa dal tour. Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposarmi e migliorare”, ha detto. “Sono stato così orgoglioso di portare questo spettacolo e il nostro messaggio di giustizia al mondo”.

Ha ringraziato i fan per il supporto e le preghiere e ha chiuso l’annuncio scrivendo: “Vi amo tutti appassionatamente!”

Già posticipato all’inizio di quest’anno a causa di Justin Bieber e dei membri del suo team risultati positivi al Covid-19 , il tour mondiale è finalmente iniziato a marzo.

Aveva 70 spettacoli in programma fino a marzo 2023 in Sud America, Asia, Australia, Nuova Zelanda ed Europa.

Justin Bieber non ha detto quando potrebbe tornare sul palco e i suoi addetti stampa non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

A giugno, il cantante canadese ha rivelato che gli è stata diagnosticata la sindrome di Ramsay Hunt, che gli ha lasciato metà del viso paralizzata, costringendolo ad annullare le esibizioni per riprendersi. Ha pubblicato un video su Instagram spiegando agli spettatori che non poteva sorridere da un lato della faccia, ma ha assicurato ai fan che aveva solo bisogno di tempo per riprendersi.