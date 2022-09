Brad Pitt e Margot Robbie appaiono nelle nuove immagini di “Babylon”

È chiaro che il regista americano Damien Chazelle punta alla gloria dell’Oscar, con le prime immagini del suo prossimo film epico Babylon che mostra un’abbagliante dimostrazione di splendore cinematografico.

Riconosciuto come uno dei film più attesi del 2022, Babylon si svolge nell’età d’oro di Hollywood, con Tobey Maguire in un cast scintillante che include artisti del calibro di Brad Pitt, Margot Robbie, Samara Weaving, Flea e Spike Jonze . Le sue prime immagini mostrano un’impressione sfarzosa della Hollywood dell’età dell’oro, con tanto di baffi a matita di Pitt e una banda di ottoni luminosa in un nebbioso jazz bar.

Quasi sicuro contendente all’Oscar per la cerimonia del 2023, Chazelle è stato deluso dall’Academy nel 2017 dopo uno dei loro più grandi errori di tutti i tempi, annunciando La La Land come il destinatario del miglior film solo per rivelare che il vero vincitore è stato Moonlight .

Sembrando una sorta di mix tra C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino e l’influente racconto Il grande Gatsby, il nuovo film seguirà il passaggio del mondo dello spettacolo dall’era del muto ai talkie.

Il successo previsto di Babylon potrebbe essere nel suo cast di attori principali pertinenti, con artisti del calibro di Margot Robbie, Brad Pitt e Tobey Maguire che godono ciascuno di una sana carriera moderna grazie ai rispettivi ruoli passati e futuri.

Questo non potrebbe essere più vero per Robbie, che ha catturato l’immaginazione di fan e critici allo stesso modo nell’ultimo film di Tarantino ed è il prossimo ad interpretare il ruolo di Barbie nel tanto atteso film di Noah Baumbach e Greta Gerwig.

Dai un’occhiata alle nuovissime immagini di Babylon , qui sotto.

Chazelle had in mind a film packed with spectacle that reflected the extravagance of the era—but wanted @BabylonMovie to plumb its lower depths, too. “It was really a wild West period for these people,” he adds.

🔗: https://t.co/CTAFWrJjeJ pic.twitter.com/FfNfJFbL7b

