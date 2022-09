L’FBI restituisce all’Italia un mosaico romano di 2000 anni fa (Foto)

Un mosaico romano di 2000 anni con un ritratto di Medusa è stato restituito al governo italiano quasi un secolo dopo la sua scomparsa. Annunciando il rimpatrio, l’FBI ha confermato che l’opera d’arte è stata conservata in un deposito di Los Angeles dagli anni ’80.

L’ unità Art Crime dell’FBI ha iniziato a lavorare sul caso negli ultimi mesi del 2020, quando un avvocato si è messo in contatto con un agente speciale in merito a un cliente che aveva acquisito il mosaico. Da allora l’FBI ha confermato che il ritratto “è entrato nei registri dei beni culturali nel 1909”, sebbene quei registri siano durati solo fino al 1959, quando il mosaico fu pubblicizzato come in vendita su un giornale di Los Angeles.

Poco si sa su come l’ultimo proprietario sia arrivato a possedere il ritratto, anche se sembra che si siano offerti di restituire l’opera d’arte quando hanno scoperto che non erano in grado di venderla. Il mosaico è stato poi autenticato dalla squadra d’arte dei Carabinieri, la forza di polizia militare italiana.

Discutendo del recente rimpatrio, l’agente speciale dell’FBI Allen Grove ha dichiarato: “Abbiamo lavorato con il proprietario e ci siamo assicurati di documentare le condizioni e di avere tutto il necessario per rispedirlo in Italia. Abbiamo poi lavorato con il consolato italiano qui a Los Angeles. Questo è qualcosa di grande interesse per l’Italia; sono venuti a ispezionare il mosaico e ci hanno aiutato a facilitare la logistica per riportarlo effettivamente in Italia”.

La scoperta più sorprendente è stata che il mosaico era stato tagliato in 16 pezzi ad un certo punto della sua storia. Questi segmenti, con un peso compreso tra 75 e 200 libbre, sono stati immagazzinati su pallet individuali infestati da termiti a Los Angeles. Per fortuna, i pezzi sono “in gran parte intatti grazie alla struttura climatizzata in cui erano stati conservati”.

Gli esperti stanno attualmente riportando il mosaico al suo antico splendore. “Il mosaico è stato realizzato a mano da un’epoca in cui le persone ci dedicavano un’incredibile quantità di cura e impegno. Parla davvero dell’ingegno e della creatività del tempo”, ha detto Grove. “Non è pensato per essere a Los Angeles. Il mosaico appartiene al popolo di Roma. Ci permette di capire un po’ la storia degli esseri umani 2000 anni fa”.