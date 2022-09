Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 7 settembre: torna una coppia per annunciare l’addio

Mercoledì 7 settembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, con precisione si tratta della terza di questa nuova stagione. Sul web sono trapelate le prime anticipazioni in merito, le quali sembrano essere piuttosto interessanti.

In studio, infatti, c’è stato il ritorno di una coppia di cui si è discusso moltissimo durante il periodo estivo, stiamo parlando di Chiara Rabbi e Davide Donadei. I due hanno parlato pubblicamente della loro separazione. Nel parterre è tornata anche un’altra dama molto discussa. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Grandi ritorni nella scorsa registrazione di Uomini e Donne

Le anticipazioni della scorsa registrazione di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi ha invitato in studio Chiara e Davide. I due hanno annunciato nel corso dell’estate la fine della loro storia d’amore. Sul web si è molto parlato di loro, specie in virtù del fatto che il ragazzo è stato avvistato più volte in compagnia di altre donne. Ad ogni modo, nel corso della puntata, che andrà in onda prossimamente in tv, i due hanno spiegato cosa sia accaduto davvero.

Nel corso della registrazione, poi, c’è stato anche il ritorno di Roberta Di Padua. Quest’ultima ha avuto un confronto con Alessandro Vicinanza. I due si sono parlati ed hanno deciso di iniziare una frequentazione. Da ciò si è dedotto che, quasi certamente, Roberta tornerà tra gli esponenti del trono over del talk show pomeridiano.

Anticipazioni trono over e classico: liti e nuovi inizi

Restando sempre in tema di over, le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla scorsa registrazione rivelano che Pinuccia ha chiuso la conoscenza con il nuovo cavaliere venuto a corteggiarla. Tra Alessandro e Armando c’è stato un diverbio molto acceso, così come tra il napoletano e Riccardo Guarnieri. Alla fine della scorsa registrazione, infatti, il cavaliere è andato a parlare con Federica Aversano. Quest’ultima gli ha detto che se avesse voluto corteggiarla sarebbe dovuto passare al trono classico, ma lui ha rifiutato.

Il cavaliere, poi, si è intromesso anche nel riavvicinamento tra Ida e Alessandro e la cosa ha scatenato non poche polemiche. Ad ogni modo, tra i due pare che le cose siano già giunte al capolinea. Le due troniste, invece, hanno fatto delle esterne. Federica ha discusso con un suo corteggiatore e anche con Tina Cipollari, mentre Lavinia ha portato fuori un corteggiatore eliminato precedentemente dalla sua collega.