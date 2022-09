Uomini e donne, nel parterre è tornata un’amatissima dama

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che nel trono over è tornata un’amatissima dama

Ancora non è partita la messa in onda ma grazie alle anticipazioni su Uomini e donne possiamo dire cosa sta accadendo nelle registrazioni. Infatti, stando alle ultime news, nel parterre è tornata un’amatissima dama. Ecco di chi si tratta.

Uomini e donne: Roberta di Padua torna nel parterre

Mercoledì 7settembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Come anticipato dalla pagina Instagram di Uominiedonneclassicoeover, ha fatto il suo ritorno in studio una dama storica del dating show, Roberta di Padua. La giovane di Cassino è tornata al centro del gossip dopo il presunto flirt con Davide Donadei, uscito fuori nei giorni scorsi.

I due sono stati avvistati insieme in un noto ristorante e pare che abbiano trascorso la notte insieme nello stesso albergo. Anche se hanno smentito che ci fosse una frequentazione in corso, sembrerebbe invece che l’ex tronista sia interessato a conoscerla.

Maria De Filippi invita Chiara e Davide

La puntata è iniziata con la presenza di Chiara Rabbi e Davide Donadei, invitati da Maria de Filippi per parlare della loro rottura. I due ragazzi si sono lasciati qualche mese fa e sembra proprio non in ottimi rapporti.

La conduttrice ha invitato anche Roberta Di Padua, che ormai ha preso parte a questo “triangolo” amoroso. Le anticipazioni ci fanno sapere che a notare la dama è stato anche Alessandro che ha espresso il desiderio di conoscerla e di uscire con lei. Da ciò si presume che Roberta rimarrà nel trono over.

Anticipazioni: torna Roberta, Federica arrabbiata

Intanto, Federica, la tronista è rimasta molto delusa da un suo corteggiatore. A scagliarsi contro di lei ci ha pensato Tina Cipollari che non sopporta il suo atteggiamento. La giovane napoletana, poi, dopo le avances da parte di Riccardo Guarnieri lo ha invitato a passare nel trono dei giovani, ma lui pare abbia detto di no. Infine, per Pinuccia era sceso un signore nelle scorse registrazioni ma hanno discusso e perciò fine conoscenza.

