“Ilary Blasi dimagrita e provata”: parla un’amica

Continua a tenere banco la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Da settimane non si parla d’altro. Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a riempire i giornali di gossip. Ormai la loro storia è terminata e il bel pupone ha già una nuova fiamma. Durante le vacanze estive si è parlato molto di loro, dei loro week end di amore e delle loro scappatine.

Ora si attende la separazione ufficiale, dove tutti sono curiosi di sapere cosa toccherà alla presentatrice e cosa all’ex calciatore. Ma in tutto ciò come sta vivendo questo momento la Blasi?

Adriana Volpe su Ilary “dimagrita e provata”

A parlare della vicenda Totti e Ilari ci ha pensato La vita in diretta, ripartita da ieri su Rai 1, . Il programma ha dedicato ampio spazio alla vicenda, commentata al tavolo da Adriana Volpe, Anna Pettinelli, Rita Rusic e Francesca Fagnani.

A rivelare qualcosa in più sulla show girl è stata proprio l’ex opinionista del Grande Fratello Vip. La Volpe ha ammesso di averla incontrata nelle settimane precedenti e di aver visto Ilary molto provata, dimagrita e soprattutto tesa.

Secondo la sua opinione, la Blasi sta cercando di mascherare come si sente realmente, evitando di far trapelare qualsiasi indiscrezione. Secondo lei tutto è più complicato di quello che sembra.

La conduttrice potrebbe trasferirsi a Milano

Vista la separazione in vista, Ilary Blasi potrebbe presto trasferirsi a Milano e lasciare la sua villa all’Eur. Il motivo di tale decisione sarebbe solo per via del lavoro e dei suoi impegni. Con lei porterebbe Isabel, la figlia più piccola, mentre Chanel e Cristian resterebbero a Roma con il papà.

Intanto, sulla questione separazione è intervenuto anche il conduttore Alberto Matano. Il giornalista senza giri di parole non ha nascosto la sua delusione nell’essere stato “preso in giro” nei mesi precedenti. Ecco le sue parole: “Non mi è piaciuto il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito. Chi siamo noi per stabilire quando, se e come, all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?”.