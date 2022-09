Carmen Di Pietro non sta bene: “Dormo a terra” svelato un trauma inatteso

In queste ore, Carmen Di Pietro ha rilasciato un’intervista sul magazine Nuovo in cui ha fatto delle confessioni inedite ed ha ammesso di non stare bene. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha ammesso che l’esperienza in Honduras l’ha segnata profondamente.

Una volta tornata in Italia, infatti, ha cominciato a manifestare dei comportamenti piuttosto bizzarri che stanno preoccupando parecchio anche i suoi figli. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

I traumi di Carmen Di Pietro dopo l’Isola dei Famosi

Il pubblico da casa è sempre stato abituato a vedere una Carmen Di Pietro solare e raggiante. Anche durante le sofferenze vissute all’Isola dei Famosi, la donna non perdeva mai il suo umorismo e la sua voglia di far sorridere. Ad ogni modo, a distanza di alcuni mesi da quell’esperienza, pare che sia accaduto qualcosa di molto brutto. Carmen, infatti, ha ammesso di aver sviluppato dei traumi.

In primo luogo, ha confessato di non riuscire più a dormire su di un letto, sta di fatto che dorme solamente a terra. La donna rifiuta le comodità, non essendoci più abituata. Questo, però, non è l’unico comportamento bizzarro che sta assumendo. La protagonista, infatti, ha anche ammesso che, ormai, ha il terrore di restare senza cibo. Per tale ragione, ha smesso di prendere l’aereo e fa degli spostamenti solamente in auto. Questo perché all’interno della sua borsa non devono mai mancare degli snack.

La showgirl pronta ad andare da uno psicologo

Nel caso specifico, infatti, Carmen Di Pietro ha rivelato che circola sempre con dei cracker, della frutta secca e altri stuzzichini nella borsa. Nel momento in cui si rende conto di non averne, va letteralmente nel panico. Anche le abitudini domestiche sono variate. Prima, infatti, era solita acquistare pacchi di pasta da 500 grammi. Adesso, invece per paura di restarne senza, ne acquista il doppio, se non il triplo.

Carmen ha ammesso di essere consapevole di comportarsi in maniera alquanto strana. Proprio per tale ragione, ha deciso di darsi tempo un mese nella speranza che il suo stato psichico migliori. Nel caso in cui non dovesse notare nessun giovamento si rivolgerà immediatamente ad un supporto psicologico. In merito al rapporto con suo figlio, invece, le cose sembrano non essere cambiate. La donna continua ad essere piuttosto possessiva nei suoi confronti e non è disposta ad accettare nessuna ragazza in casa, almeno fino a che Alessandro non si laureerà e troverà un lavoro.