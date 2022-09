Ex di Uomini e Donne asfalta Alessandro e Sophie per la proposta sul red carpet: era tutto organizzato?

In queste ore non si sta facendo altro che parlare della proposta di matrimonio che Alessandro Basciano ha fatto sul red carpet di Venezia alla sua Sophie Codegoni. Sulla questione si sono espresse molte persone, tra cui anche un ex volto di Uomini e Donne.

La persona in questione è stata piuttosto pungente nel commentare quanto accaduto alla fiera del Cinema. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e che cosa ha rivelato in merito.

Il commento pungente di un ex volto di Uomini e Donne

La proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni ha lasciato tutti senza parole, ma in molti hanno commentato in modo negativo l’accaduto, tra cui un ex volto di Uomini e Donne. Karina Cascella ha pubblicato un commento su Instagram in cui ha ammesso di reputare alquanto triste quello che si è verificato ieri a Venezia. Secondo il suo punto di vista, infatti, il gesto di Basciano è stato dettato solamente dalla voglia di visibilità.

I due si trovavano in un contesto che non li apparteneva ed hanno voluto rubare la scena a tutti, attirando su di sé l’attenzione. Per spiegare meglio il suo punto di vista, Karina ha paragonato questa proposta con quella che Fedez fece a Chiara Ferragni. Anche quella fu una cosa alquanto plateale, tuttavia, era colma di romanticismo. Il motivo risiedeva nel fatto che in quell’occasione il cantante avesse sfruttato il suo concerto, con il suo pubblico, per esternare tutto il suo amore alla sua compagna.

Una fotografa contro Alessandro e Sophie? Audio inedito

Nel caso di Alessandro e Sophie, invece, secondo l’ex volto di Uomini e Donne, ci sarebbe una differenza sostanziale. I due avrebbero sfruttato una situazione estranea solo per attirare l’attenzione. In molti, infatti, si sono detti anche spazientiti dall’evento. In queste ore sta facendo il giro del web una clip secondo cui si sentirebbe una fotografa presente alla fiera esortare i due protagonisti a sbrigarsi e a sgomberare l’area.

Tornando al pensiero di Karina, infine, la donna ha voluto ironizzare sulla faccenda facendo leva anche sul fatto che i due fossero andati al Festival senza alcuna qualifica per farlo. Con il passare del tempo, infatti, pare si stia perdendo il senso di questo evento, così come quello dell’amore. Malgrado le critiche, però, Alessandro e Sophie si stanno godendo questo momento speciale e non stanno dando molto adito ai pettegolezzi.