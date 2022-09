Arabia Saudita e GCC avvertono Netflix di aver violato i “valori islamici”

Netflix si è trovata nei guai con sei stati arabi del Golfo, che credono che il servizio di streaming abbia violato “valori e principi islamici e sociali”, come espresso dal Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC). Gli stati del Golfo hanno minacciato di intraprendere un’azione legale se Netflix non rimuove questi contenuti.

Al Ekhbariya ha affermato che Netflix stava “promuovendo l’omosessualità concentrandosi eccessivamente sull’omosessualità”. Inoltre, il canale ha parlato con diversi personaggi pubblici che hanno sostenuto la stessa cosa, chiedendo alle autorità di agire contro il servizio di streaming più popolare.

Hanno inoltre condannato “film e serie per bambini con scene che promuovono l’omosessualità sotto una copertura drammatica tramite Netflix” e un avvocato ha affermato che queste immagini sono “clip molto sfortunate e dolorose per i nostri figli, nipoti e la prossima generazione”.

La dichiarazione afferma inoltre che “la piattaforma è stata contattata per rimuovere tali contenuti, compresi i contenuti rivolti ai bambini” e le autorità “daranno seguito alla conformità della piattaforma alle direttive e, nel caso in cui i contenuti illeciti continuino a essere trasmessi, il necessario saranno presi provvedimenti legali”.

In Arabia Saudita non esistono leggi specifiche in materia di genere o identità sessuale. Tuttavia, il sesso al di fuori del matrimonio, che include il sesso omosessuale, è vietato. Secondo le loro leggi, le persone colte in un’attività sessuale omosessuale possono essere punite con la morte o con la fustigazione.

La TV di stato saudita ha trasmesso le immagini dello spettacolo animato Jurassic World: Camp Cretaceous , che presenta un bacio tra due ragazze adolescenti. Nel rapporto sono state mostrate anche clip del film francese Cuties .

All’inizio di quest’anno, la Disney ha rifiutato di tagliare una scena nel loro film Doctor Strange che conteneva “riferimenti LGBTQ” su richiesta delle autorità saudite. Invece, si sono rifiutati di proiettare il loro film nel paese.

Anche il film d’animazione Lightyear è stato bandito quest’anno negli Emirati Arabi Uniti a causa di un bacio tra persone dello stesso sesso che compare nel film.

Netflix deve ancora rispondere alle accuse.