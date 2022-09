Paul McCartney, Slash e The Rolling Stones mettono all’asta chitarre Gibson per aiutare l’Ucraina

Una miriade di leggende della musica, tra cui Paul McCartney, The Rolling Stones, Slash e molti altri, stanno mettendo all’asta una selezione di chitarre Gibson per aiutare le vittime dell’invasione russa dell’Ucraina. In particolare, alcuni degli artisti più importanti legati alla causa si sono esibiti utilizzando chitarre Gibson addobbate con la bandiera blu e gialla dell’Ucraina quest’estate.

Ora, per celebrare questo sforzo, Gibson ha creato una serie limitata di quattro chitarre Les Paul Custom “Guitars For Peace”, accompagnate da libri di autografi degli artisti che includono Chic, Paloma Faith, The Charlatans, The Vaccines, Toyah, My Chemical Romance e persino l’attore Jason Momoa.

A partire dall’11 ottobre, le offerte si svolgono tramite le aste di Julien. In seguito, dall’11 al 13 novembre si terrà un’asta online dal vivo, così come all’Hard Rock di New York.

“Sono felice di mettere all’asta questa mia bellissima chitarra a beneficio della brava gente ucraina”, ha spiegato Paul McCartney. “Speriamo che li aiuti durante questa aggressiva invasione russa”.

“È un onore rappresentare il coraggioso stato sovrano dell’Ucraina”, ha anche detto Slash della causa. “Sono orgoglioso di sostenerli durante questo conflitto”.

Il 100% dei fondi dell’asta delle chitarre Gibson andrà al soccorso del popolo ucraino, così come agli sforzi di ricostruzione. Non si è fermato qui, Gibson ha anche lanciato la “T-Shirt Guitars For Peace” per raccogliere fondi extra. Acquista il tuo qui .

L’invasione russa dell’Ucraina è avvenuta il 24 febbraio ed è stata accolta con una condanna diffusa e continua. Il presidente russo Vladimir Putin l’ha etichettata come “un’operazione militare speciale” e continua a dover affrontare severe sanzioni economiche da parte dell’occidente e rimproveri in altre forme di soft power. Nei primi giorni dell’invasione, è stato riferito che la valuta russa, il rublo, è precipitata di quasi il 30% al minimo storico rispetto al dollaro USA.