Necrologio: la regina Elisabetta II – Tutto il regno (FOTO)

Il lungo regno della regina Elisabetta II fu segnato dal suo forte senso del dovere e dalla sua determinazione a dedicare la sua vita al suo trono e al suo popolo.

Divenne per molti l’unico punto costante in un mondo in rapido cambiamento con il declino dell’influenza britannica, la società cambiata in modo irriconoscibile e il ruolo della monarchia stessa è stato messo in discussione.

Il suo successo nel mantenere la monarchia in tempi così turbolenti fu ancora più notevole dato che, al momento della sua nascita, nessuno avrebbe potuto prevedere che il trono sarebbe stato il suo destino.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor è nata il 21 aprile 1926, in una casa appena fuori Berkeley Square a Londra, la prima figlia di Albert, duca di York, secondo figlio di Giorgio V, e della sua duchessa, l’ex Lady Elizabeth Bowes-Lyon.

Sia Elizabeth che sua sorella Margaret Rose, nata nel 1930, furono educate a casa e cresciute in un’atmosfera familiare amorevole. Elizabeth era estremamente legata sia a suo padre che a suo nonno, George V.

All’età di sei anni, Elisabetta disse al suo istruttore di equitazione che voleva diventare una “signora di campagna con tanti cavalli e cani”.

Si dice che abbia mostrato un notevole senso di responsabilità sin dalla tenera età. Winston Churchill, il futuro primo ministro, avrebbe affermato di possedere “un’aria di autorità che era sorprendente in un bambino”.

Nonostante non frequentasse la scuola, Elisabetta si dimostrò esperta di lingue e fece uno studio dettagliato della storia costituzionale.

È stata costituita una speciale compagnia di Girl Guides, la 1st Buckingham Palace, in modo che potesse socializzare con le ragazze della sua stessa età.

Tensione crescente

Alla morte di Giorgio V nel 1936, suo figlio maggiore, noto come David, divenne Edoardo VIII.

Tuttavia, la sua scelta della moglie, l’americana Wallis Simpson, divorziata due volte, è stata considerata inaccettabile per motivi politici e religiosi. Alla fine dell’anno abdicò.

Un riluttante duca di York divenne re Giorgio VI. La sua incoronazione diede a Elisabetta un assaggio di ciò che le riservava e in seguito scrisse di aver trovato il servizio “molto, molto meraviglioso”.

In un contesto di crescente tensione in Europa, il nuovo re, insieme a sua moglie, la regina Elisabetta, si proponeva di ripristinare la fede pubblica nella monarchia. Il loro esempio non è andato perso per la loro figlia maggiore.

Nel 1939, la principessa di 13 anni accompagnò il re e la regina al Royal Naval College di Dartmouth.

Insieme a sua sorella Margherita, fu scortata da uno dei cadetti, suo cugino di terzo grado, il principe Filippo di Grecia.

Ostacoli

Non era la prima volta che si incontravano, ma era la prima volta che si interessava a lui.

Il principe Filippo fece visita ai suoi parenti reali quando era in congedo dalla marina e nel 1944, quando aveva 18 anni, Elisabetta era chiaramente innamorata di lui. Teneva la sua foto nella sua stanza e si scambiavano lettere.

La giovane principessa si unì brevemente al Servizio Territoriale Ausiliario (ATS) verso la fine della guerra, imparando a guidare e servire un camion. Il VE Day, si è unita alla famiglia reale a Buckingham Palace mentre migliaia di persone si sono radunate al The Mall per celebrare la fine della guerra in Europa.

“Abbiamo chiesto ai miei genitori se potevamo uscire e vedere di persona”, ha ricordato in seguito. “Ricordo che eravamo terrorizzati all’idea di essere riconosciuti. Ricordo file di persone sconosciute che si univano le braccia e camminavano per Whitehall, tutti noi siamo stati trascinati da una marea di felicità e sollievo”.

Dopo la guerra, il suo desiderio di sposare il principe Filippo dovette affrontare una serie di ostacoli.

Il re era riluttante a perdere una figlia per la quale adorava e Filippo dovette superare il pregiudizio di un’istituzione che non poteva accettare la sua discendenza straniera.

Ma i desideri della coppia prevalsero e il 20 novembre 1947 la coppia si sposò nell’Abbazia di Westminster.

Il duca di Edimburgo, come era diventato Filippo, rimase un ufficiale di marina in servizio. Per un breve periodo, un incarico a Malta significava che la giovane coppia poteva godersi una vita relativamente normale.

Il loro primo figlio, Charles, è nato nel 1948, seguito da una sorella, Anne, che è arrivata nel 1950.

Ma il re, dopo aver subito un notevole stress durante gli anni della guerra, era malato terminale di cancro ai polmoni, causato da una vita passata a fumare pesantemente.

Nel gennaio 1952, Elizabeth, allora 25enne, partì con Philip per un tour all’estero. Il re, contro il parere del medico, si recò in aeroporto per salutare la coppia. Sarebbe stata l’ultima volta che Elizabeth avrebbe visto suo padre.

Elisabetta venne a sapere della morte del re mentre soggiornava in una loggia di caccia in Kenya e la nuova regina tornò immediatamente a Londra.

“In un certo senso, non ho avuto un apprendistato”, ha poi ricordato. “Mio padre è morto troppo giovane, quindi è stato tutto molto improvviso di accettare e fare il miglior lavoro possibile”.

Attacco personale

La sua incoronazione nel giugno 1953 fu trasmessa in televisione, nonostante l’opposizione del primo ministro Winston Churchill, e milioni di persone si radunarono attorno ai televisori, molti dei quali per la prima volta, per guardare mentre la regina Elisabetta II faceva il suo giuramento.

Con la Gran Bretagna che sta ancora sopportando l’austerità del dopoguerra, i commentatori hanno visto l’incoronazione come l’alba di una nuova era elisabettiana.

La seconda guerra mondiale era servita ad accelerare la fine dell’Impero britannico e quando la nuova regina iniziò un lungo tour del Commonwealth nel novembre 1953, molti ex possedimenti britannici, inclusa l’India, avevano ottenuto l’indipendenza.

Elisabetta divenne la prima monarca regnante a visitare l’Australia e la Nuova Zelanda. Si stima che tre quarti degli australiani si siano presentati per vederla di persona.

Nel corso degli anni ’50, più paesi hanno abbassato la bandiera dell’unione e le ex colonie e domini ora si sono riuniti come una famiglia di nazioni volontaria.

Molti politici ritenevano che il nuovo Commonwealth potesse diventare un contrasto alla Comunità economica europea appena emergente e, in una certa misura, la politica britannica si allontanava dal continente.

Ma il declino dell’influenza britannica fu accelerato dalla debacle di Suez nel 1956, quando divenne chiaro che al Commonwealth mancava la volontà collettiva di agire insieme in tempi di crisi. La decisione di inviare truppe britanniche per cercare di impedire la minacciata nazionalizzazione del Canale di Suez da parte dell’Egitto si è conclusa con un ritiro vergognoso e ha portato alle dimissioni del primo ministro Anthony Eden.

Ciò ha coinvolto la regina in una crisi politica. Il partito conservatore non aveva alcun meccanismo per eleggere un nuovo leader e, dopo una serie di consultazioni, la regina invitò Harold Macmillan a formare un nuovo governo.

La regina si trovò anche oggetto di un attacco personale da parte dello scrittore Lord Altrincham. In un articolo di una rivista, ha affermato che la sua corte era “troppo britannica” e “di ceto alto” e l’ha accusata di non essere in grado di fare un semplice discorso senza un testo scritto.

Le sue osservazioni hanno suscitato scalpore nella stampa e Lord Altrincham è stato aggredito fisicamente per strada da un membro della League of Empire Loyalists.

Tuttavia, l’incidente ha dimostrato che la società britannica e gli atteggiamenti nei confronti della monarchia stavano cambiando rapidamente e le vecchie certezze venivano messe in discussione.

Dalla “monarchia” alla “famiglia reale”

Incoraggiata dal marito, notoriamente insofferente per il soffocamento della corte, la regina iniziò ad adattarsi al nuovo ordine.

La pratica di ricevere le debuttanti a corte fu abolita e il termine “la monarchia” fu gradualmente sostituito da “la famiglia reale”.

La regina era ancora una volta al centro di una lite politica quando nel 1963 Harold Macmillan si dimise da primo ministro. Con il partito conservatore ancora alla creazione di un sistema per la scelta di un nuovo leader, seguì il suo consiglio di nominare il conte di casa al suo posto.

Fu un periodo difficile per la regina. Il segno distintivo del suo regno era la correttezza costituzionale e un’ulteriore separazione della monarchia dal governo del giorno. Ha preso sul serio i suoi diritti di essere informata, di consigliare e di mettere in guardia, ma non ha cercato di andare oltre.

Sarebbe stata l’ultima volta che sarebbe stata messa in una posizione del genere. I conservatori alla fine hanno eliminato la tradizione secondo cui i nuovi leader di partito sono semplicemente “emergenti” e è stato istituito un sistema adeguato.

Entro la fine degli anni ’60, Buckingham Palace aveva deciso che doveva fare un passo positivo per mostrare la famiglia reale in un modo molto meno formale e più accessibile.

Il risultato è stato un documentario rivoluzionario, Royal Family. Alla BBC è stato permesso di filmare i Windsor a casa. C’erano le foto della famiglia a un barbecue, mentre decoravano l’albero di Natale, portavano i loro figli a fare un giro – tutte attività ordinarie, ma mai viste prima.

I critici hanno affermato che il film di Richard Cawston ha distrutto la mistica dei reali mostrandoli come persone normali, comprese le scene del duca di Edimburgo che griglia salsicce nel parco di Balmoral.

Ma il film ha fatto eco allo stato d’animo più rilassato dei tempi e ha fatto molto per ripristinare il sostegno pubblico alla monarchia.

Nel 1977, il Giubileo d’argento veniva celebrato con genuino entusiasmo nelle feste di strada e nelle cerimonie in tutto il regno. La monarchia sembrava sicura dell’affetto del pubblico e gran parte di ciò dipendeva dalla regina stessa.

Due anni dopo, la Gran Bretagna ebbe, in Margaret Thatcher, la sua prima donna primo ministro. A volte si diceva che i rapporti tra la donna capo di stato e la donna capo del governo fossero imbarazzanti.

Scandali e disastri

Un’area difficile era la devozione della regina al Commonwealth, di cui era a capo. La regina conosceva bene i capi dell’Africa ed era solidale con la loro causa.

È stato riferito che ha trovato l’atteggiamento e lo stile conflittuale della Thatcher “sconcertanti”, non da ultimo per l’opposizione del primo ministro alle sanzioni contro l’apartheid in Sud Africa.

Anno dopo anno, i doveri pubblici della regina continuarono. Dopo la Guerra del Golfo nel 1991, si recò negli Stati Uniti per diventare il primo monarca britannico a parlare in una sessione congiunta del Congresso. Il presidente George HW Bush ha detto di essere stata “amica della libertà da quando possiamo ricordare”.

Tuttavia, un anno dopo, una serie di scandali e disastri iniziarono a colpire la famiglia reale.

Il secondo figlio della regina, il duca di York, e sua moglie Sarah si separarono, mentre il matrimonio della principessa Anna con Mark Phillips si concluse con un divorzio. Quindi il principe e la principessa di Galles si sono rivelati profondamente infelici e alla fine si sono separati.

L’anno culminò in un enorme incendio nella residenza preferita della regina, il Castello di Windsor. Sembrava un simbolo cupamente appropriato di una casa reale in difficoltà. Non è stato aiutato da una lite pubblica sul fatto che il contribuente, o la regina, dovessero pagare il conto per le riparazioni.

La regina ha descritto il 1992 come il suo “annus horribilis” e, in un discorso alla City di Londra, sembrava ammettere la necessità di una monarchia più aperta in cambio di media meno ostili.

“Nessuna istituzione, città, monarchia, qualunque cosa, dovrebbe aspettarsi di essere esente dal controllo di coloro che le danno la loro lealtà e sostegno, per non parlare di coloro che non lo fanno. Ma facciamo tutti parte dello stesso tessuto della nostra società nazionale e tale controllo può essere altrettanto efficace se effettuato con una misura di gentilezza, buon umore e comprensione”.

L’istituzione della monarchia era molto sulla difensiva. Buckingham Palace è stato aperto ai visitatori per raccogliere fondi per pagare le riparazioni a Windsor ed è stato annunciato che la regina e il principe di Galles avrebbero pagato le tasse sui redditi da investimento.

All’estero, le speranze per il Commonwealth, così alte all’inizio del suo regno, non erano state soddisfatte. La Gran Bretagna aveva voltato le spalle ai suoi vecchi partner con nuovi accordi in Europa.

La regina vedeva ancora valore nel Commonwealth ed era profondamente gratificata quando il Sud Africa, dove aveva raggiunto la maggiore età, alla fine mise da parte l’apartheid. Ha festeggiato con una visita nel marzo 1995.

A casa, la regina ha cercato di mantenere la dignità della monarchia mentre continuava il dibattito pubblico sull’eventuale futuro dell’istituzione.

Morte di Diana, Principessa del Galles

Mentre la Gran Bretagna lottava per trovare un nuovo destino, cercava di rimanere una figura rassicurante e con un sorriso improvviso poteva alleggerire un momento solenne. Il ruolo che apprezzava soprattutto era quello di simbolo della nazione.

Tuttavia, la monarchia fu scossa e la stessa regina attirò critiche insolite dopo la morte di Diana, principessa del Galles, in un incidente d’auto a Parigi nell’agosto 1997.

Mentre il pubblico si affollava nei palazzi di Londra con omaggi di fiori, la regina sembrava riluttante a fornire l’attenzione che aveva sempre cercato di fare durante i grandi momenti nazionali.

Molti dei suoi critici non riuscirono a capire che apparteneva a una generazione che si ritraeva dalle manifestazioni quasi isteriche del lutto pubblico che caratterizzarono le conseguenze della morte della principessa.

Si sentiva anche una nonna premurosa che aveva bisogno di confortare i figli di Diana nell’intimità della cerchia familiare.

Alla fine, ha fatto una trasmissione in diretta, rendendo omaggio a sua nuora e prendendo l’impegno che la monarchia si sarebbe adattata.

Perdite e festeggiamenti

La morte della regina madre e della principessa Margaret, nell’anno del giubileo d’oro della regina, 2002, ha gettato un’ombra sulle celebrazioni del suo regno a livello nazionale.

Ma nonostante questo, e il ricorrente dibattito sul futuro della monarchia, un milione di persone si è accalcato al The Mall, davanti a Buckingham Palace, la sera del giubileo.

Nell’aprile 2006, migliaia di sostenitori si sono allineati per le strade di Windsor mentre la regina si esibiva in una passeggiata informale nel giorno del suo 80esimo compleanno.

E nel novembre 2007, lei e il principe Filippo hanno celebrato i 60 anni di matrimonio con una funzione a cui hanno partecipato 2.000 persone all’Abbazia di Westminster.

C’è stata un’altra felice occasione nell’aprile 2011 quando la regina ha partecipato al matrimonio di suo nipote, William, duca di Cambridge, con Catherine Middleton.

Nel maggio dello stesso anno divenne la prima monarca britannica a fare una visita ufficiale nella Repubblica d’Irlanda, un evento di grande importanza storica.

In un discorso, che ha iniziato in irlandese, ha chiesto tolleranza e conciliazione e ha fatto riferimento a “cose ​​che vorremmo fossero state fatte diversamente o per niente”.

Referendum

Un anno dopo, durante una visita in Irlanda del Nord nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo di diamante, strinse la mano all’ex comandante dell’IRA Martin McGuinness.

Fu un momento toccante per un monarca il cui amatissimo cugino, Lord Louis Mountbatten, era stato ucciso da una bomba dell’IRA nel 1979.

Il Giubileo di diamante ha portato centinaia di migliaia di persone in strada ed è culminato in un fine settimana di celebrazioni a Londra.

Il referendum sull’indipendenza scozzese, nel settembre 2014, è stato un periodo di prova per la regina. Pochi avevano dimenticato il suo discorso al Parlamento nel 1977 in cui chiariva il suo impegno per un Regno Unito.

“Ho annoverato re e regine d’Inghilterra e di Scozia, e principi di Galles tra i miei antenati e quindi posso facilmente comprendere queste aspirazioni. Ma non posso dimenticare che sono stata incoronata regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord”.

In un commento ai sostenitori a Balmoral alla vigilia del referendum scozzese, che è stato ascoltato per caso, ha detto che sperava che la gente pensasse molto attentamente al futuro.

Una volta noto il risultato della votazione, la sua dichiarazione pubblica ha sottolineato il sollievo che sentiva che l’Unione fosse ancora intatta, pur riconoscendo che il panorama politico era cambiato.

“Ora, mentre avanziamo, dovremmo ricordare che, nonostante la gamma di opinioni che sono state espresse, abbiamo in comune un amore duraturo per la Scozia, che è una delle cose che aiuta a unirci tutti”.

Il 9 settembre 2015 è diventata la monarca regnante più lunga nella storia britannica, superando il regno della sua trisavola, la regina Vittoria. In uno stile tipico si rifiutava di fare storie dicendo che il titolo era “non uno a cui ho mai aspirato”.

Meno di un anno dopo, nell’aprile 2016, ha festeggiato il suo 90° compleanno.

Ha continuato con i suoi doveri pubblici, spesso da sola dopo il ritiro del duca di Edimburgo nel 2017.

C’erano continue tensioni sulla famiglia, tra cui l’incidente d’auto di suo marito, l’amicizia sconsiderata del duca di York con l’uomo d’affari americano condannato Jeffrey Epstein e la crescente disillusione del principe Harry per la vita nella famiglia reale.

Questi sono stati momenti inquietanti, presieduti da un monarca che ha dimostrato di avere ancora saldamente il controllo. C’è stata anche la morte del principe Filippo nell’aprile 2021, nel mezzo della pandemia di coronavirus, e il suo giubileo di platino un anno dopo.

Sebbene la monarchia potesse non essere stata così forte alla fine del regno della regina come lo era all’inizio, era determinata a continuare a conquistare un posto di affetto e rispetto nei cuori del popolo britannico.

In occasione del suo Giubileo d’argento, ha ricordato l’impegno che aveva fatto durante una visita in Sud Africa 30 anni prima.

“Quando avevo 21 anni, ho promesso la mia vita al servizio del nostro popolo e ho chiesto l’aiuto di Dio per mantenere quel voto. Anche se quel voto è stato fatto nei miei giorni di insalata, quando ero verde nel giudizio, non mi pento, o ritrattare, una parola di esso.”