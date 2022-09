Uomini e donne anticipazioni: rissa sfiorata in studio, interviene Maria “E’ caos”

Uomini e donne anticipazioni: Rissa in studio tra Riccardo e il corteggiatore di Ida

Una nuova registrazione di Uomini e donne è avvenuta l’otto settembre. Come sempre gli spoiler ci fanno sapere per filo e per segno cosa è successo e pare che ancora una volta protagonisti della puntata sono stati Riccardo e il corteggiatore di Ida.

I due sono stati vicini ad una rissa, tanto che Maria De Filippi è dovuta intervenire. Ma non solo, nel parterre è ritornata Roberta di Padua che ha accettato la conoscenza da parte di Alessandro. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Uomini e donne anticipazioni: Rissa sfiorata tra Riccardo Guarnieri e il corteggiatore di Ida

Nel corso della registrazione avvenuta ieri sera, le anticipazioni ci fanno sapere che Riccardo è stato di nuovo il protagonista. Il cavaliere, infatti, ha iniziato una discussione con il corteggiatore di Ida.

Tutto è iniziato dall’invito di Maria di far accomodare la parrucchiera al centro dello studio, proprio per farle conoscere il nuovo ragazzo arrivato per lei. Qui è intervenuto Guarnieri e tra di loro si è sfiorata una rissa.

Come sempre, però, la padrona di casa è riuscita a mettere pace e li ha invitati a stringersi la mano. Anche questa volta è molto probabile che quanto accaduto non andrà in onda. Ma le anticipazioni non sono di certo finite qui.

Maria “spinge” Guarnieri verso la Platano

Nel corso della puntata, Riccardo è stato protagonista di un altro momento. Sempre Maria De Filippi è intervenuta, spiegando che secondo lei se Riccardo è convinto che Ida provi ancora qualcosa per lui allora deve esserci qualcosa di vero.

Insomma la domanda è sempre la stessa: Ida è ancora innamorata di Riccardo? La conduttrice ha invitato Ida a fare un elenco dei pregi di Riccardo e lui si è commosso. Per molti la padrona di casa pare stia spingendo i due verso la riconciliazione. Infine, come già detto in precedenza, nel parterre, è tornata anche Roberta di Padua, accettando la frequentazione di Alessandro, ex della Platano.

Per ora è tutto, continuate a seguirci con altri aggiornamenti sempre su kontrokultura