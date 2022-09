Oroscopo 11 settembre 2022, classifica: Toro indecisi, Scorpione in ripresa

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 11 settembre invitano i nati sotto il segno della Bilancia ad osare un po’ di più. Gli Acquario, invece, devono essere un po’ più attenti alle esigenze del partner.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Ariete. La fortuna è dalla vostra parte, quindi, approfittate di questo momento per mettervi in gioco. Nel lavoro ci sono delle novità, ma la cosa importante è non trascurare i vostri obiettivi.

2 Bilancia. Ottimo momento per quanto riguarda l’amore. Non perdete tempo in chiacchiere e soffermatevi di più su quelli che sono i vostri bisogni e quelli delle persone a voi care. Nel lavoro ci vuole un po’ di ingegno.

3 Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo dell’11 settembre, i nati sotto questo segno devono cogliere al volo delle occasioni. Momento di svolta e di rivalsa per molti di voi, non siate troppo timorosi.

4 Sagittario. Per ottenere dei risultati importanti nella vita è necessario osare e rischiare un po’. Ci sono delle belle novità in arrivo per voi, cercate di non prendere decisioni con troppa leggerezza.

5 Vergine. Nel lavoro potrebbero esserci delle interessanti novità. Meglio fare attenzione alle persone di cui vi fiderete in questo periodo poiché non tutti si comportano sempre come vi aspettate.

6 Leone. Ci sono delle novità in arrivo per voi, ma dovete essere più intraprendenti. Buon momento per cominciare un nuovo progetto. Dal punto di vista sentimentale è necessario essere pronti a qualche rinuncia.

Previsioni astrali 11 settembre ultime sei posizioni

7 Scorpione. I nati sotto questo segno stanno attraversando una fase di ripresa che potrebbe portare alla scoperta di nuovi orizzonti. Cercate di essere reattivi e di non accettare passivamente quello che accade.

8 Acquario. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 11 settembre vi invitano ad essere un po’ più attenti alle esigenze del partner. In certi casi tendete a sottovalutare quello che provano o pensano gli altri e questo potrebbe portare a delle conseguenze.

9 Cancro. Non siate troppo esigenti, né dagli altri né, tanto meno, da voi stessi. Nella vita non si può avere la pretesa di essere perfetti. Va bene provare a migliorarsi sempre, ma senza esagerare.

10 Toro. Questo è un periodo un po’ contraddittorio per molti dei nati sotto questo segno. Cercate di impegnarvi un po’ di più per capire quali siano le vostre priorità. Non perdete tempo in cose futili.

11 Pesci. Siete un po’ incerti su una decisione da prendere. L’aiuto di una persona cara, forse, potrebbe aiutarvi a schiarirvi le idee. Buon momento per iniziare un nuovo progetto, ma attenti alla concorrenza.

12 Capricorno. Pensate prima di agire. In questo periodo potreste rimanere piuttosto delusi da qualcuno. Cercate di mantenere la calma e non prendete decisioni troppo affrettate.