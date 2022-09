Il Paradiso delle signore anticipazioni 13 settembre: Adelaide imprevedibile, torna Vittorio

Le anticipazioni del 13 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide continuerà a comportarsi in maniera piuttosto ingestibile. I comportamenti della donna hanno spinto Agnese a rassegnare le sue dimissioni dal grande magazzino, notizia della quale non si farà altro che parlare.

Vittorio tornerà finalmente a Milano e si recherà in primis a casa Amato. Intanto, all’interno dello shopping center continueranno ad esserci delle forti tensioni, anche tra alcune veneri che non sembrano nutrire una stima reciproca.

Clima teso al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 13 settembre del Paradiso delle signore vedremo che al magazzino non si farà altro che parlare delle dimissioni di Agnese. Tutti saranno sconvolti da questa notizia e proveranno a far ragionare Adelaide. Marco e Umberto faranno di tutto per esortare la contessa a darsi una calmata e a ripristinare un clima sereno all’interno dello shopping center. La donna, però, non ne vorrà sapere e continuerà ad andare dritta per la sua strada.

Nel frattempo ci saranno altre tensioni. In particolar modo, vedremo che la capocommessa Irene non prenderà molto di buon grado l’arrivo della nuova venere Clara. Tra le due, infatti, ci saranno degli alterchi, che non faranno altro che rendere ancora più teso il clima all’interno del magazzino. Flora, Anna e Roberto, dal canto loro, cercheranno di trovare una soluzione per rimediare ai danni provocati dalla contessa.

Anticipazioni 13 settembre: torna Vittorio, la richiesta di Marco ad Adelaide

Il clima al Paradiso delle signore continuerà ad essere piuttosto teso nella puntata del 13 settembre. Adelaide non sembrerà affatto intenzionata a fare un passo indietro e modificare in qualche modo il suo atteggiamento. Agnese, dal canto suo, rimarrà senza lavoro e si sfogherà con Armando cercando in lui un po’ di conforto. Ad ogni modo, gli animi della famiglia Amato verranno sconquassati dall’arrivo di Vittorio.

Di ritorno da New York, infatti, Conti deciderà di fare una prima tappa proprio da Agnese. Cosa avrà da dirle di così importante? Su di un altro versante, invece, vedremo che Stefania e Marco saranno intenti ad organizzare la loro festa di matrimonio. Proprio quest’ultimo chiederà a sua zia Adelaide di intercedere con il carcere per far sì che venga concessa a Gloria la possibilità di uscire di prigione per prendere parte all’evento, il quale si verificherà al circolo.