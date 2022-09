Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati? Ecco cosa sta succedendo

In questi giorni si è molto parlato di una coppia nata a Uomini e Donne un po’ di anni fa, stiamo parlando di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. I due si sono conosciuti nel dating show di Canale 5 e subito si sono innamorati.

Una volta usciti dalla trasmissione hanno deciso di coronare il loro grande sogno d’amore convolando a nozze. Nell’ultimo periodo, però, pare che le cose non stiano andando granché bene. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Cosa sta succedendo tra Salvatore Di Carlo e Teresa

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo pare siano in crisi. Un po’ di giorni fa era trapelata la notizia secondo cui tra i due qualcosa non andasse. A confermare questo pettegolezzo è stata anche l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha dichiarato anche di essersi messa in contatto con Teresa, la quale si è mostrata piuttosto allusiva durante la conversazione. La giovane ha dichiarato che, appena se la sarebbe sentita, avrebbe raccontato tutto.

Come se non bastasse, però, in queste ore la donna ha pubblicato una serie di contenuti sui social che stanno dando sempre più adito ai pettegolezzi di chi crede che tra lei e suo marito ci siano dei problemi. La Cilia, infatti, sta pubblicando dei post alquanto criptici sul suo profilo Instagram, da cui sta lasciando intendere che nella vita talvolta è necessario voltare pagina.

La Cilia pubblica l’ennesimo post criptico

I fan si sono accorti che qualcosa non stia andando, sta di fatto che stanno mostrando affetto e vicinanza all’ex tronista di Uomini e Donne. Quest’ultima, infatti, in più occasioni sta ringraziando tutte le persone che hanno speso anche un minuto del loro tempo per rincuorarla. In uno degli ultimi post, infine, Teresa ha detto che ciò che non impari da sola, ci pensa la vita ad insegnartelo.

Dopo quest’ultimo post, poi, la giovane è sparita dai social. Se Teresa Cilia, però, qualcosa ha lasciato trapelare, lo stesso non può dirsi per Salvatore Di Carlo. Quest’ultimo,. infatti, non è per nulla attivo sul suo account Instagram e non ha pubblicato assolutamente nulla in merito a questa incresciosa situazione. Ad ogni modo, almeno per il momento non vi sono altri aggiornamenti in merito, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più.