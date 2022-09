Incidente aereo per Elettra Lamborghini: “Ci siamo schiantati” cosa è successo e come sta (FOTO)

Momenti di puro panico per Elettra Lamborghini, la quale è stata vittima di un incidente aereo in compagnia di suo marito Afrojack. I due si trovavano a bordo di un jet privato quando, improvvisamente, si sono trovati ad affrontare una tormenta.

Si è trattato di momenti davvero spaventosi, che hanno turbato parecchio l’animo della cantante e del suo consorte. Vediamo, dunque, che cosa è accaduto e come stanno adesso dopo l’impatto.

I dettagli sull’incidente aereo di Elettra e Afrojack

Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack hanno avuto un incidente aereo. Mentre si trovavano a bordo del velivolo privato, infatti, i due hanno cominciato ad avere molta paura in quanto si sono resi conto di essere nel bel mezzo di una tormenta. Il pilota, quindi, ha deciso di optare per un atterraggio di emergenza nella speranza di evitare il peggio. La tempesta, però, ha impattato con l’aereo procurando dei danni al sistema.

Proprio per tale motivo, ad un certo punto il pilota ha cominciato a gridare che i freni non funzionassero. Per tale ragione, il jet si è schiantato sull’erba che, per fortuna, ha funto da freno ed ha impedito all’aereo di ribaltarsi, come invece temevano coloro i quali erano a bordo. Una prima fase dell’incidente è stata ripresa da Elettra e pubblicata sul suo account di Instagram. Quando la situazione ha cominciato a diventare piuttosto complicata, però, la cantante ha interrotto i video.

Come stanno adesso la Lamborghini e suo marito

Solo successivamente Elettra Lamborghini ha raccontato ai suoi fan i dettagli inerenti l’incidente aereo che ha subito insieme a suo marito. L’ereditiera ha spiegato di essersi spaventata molto, tuttavia, solo grazie al sangue freddo del pilota si è riusciti ad evitare il peggio. Una volta impattati con l’erba, poi, i passeggeri sono stati soccorsi e portati presso una stazione di polizia.

Nel momento in cui è stato appurato che tutti stessero bene, Elettra è tornata nuovamente attiva sui social con delle foto volte a tranquillizzare i fan che erano in apprensione per lei. A tal proposito, infatti, ha detto di stare bene e di essere uscita indenne da questa orribile esperienza. Per fortuna, dunque, tutti stanno bene e il tutto si è concluso solamente con un grosso spavento da parte dei passeggeri a bordo del velivolo privato.