Morte Regina Elisabetta: è Kate la “nuova” Diana, la reazione di Harry

William e Kate hanno ereditato nuovi titoli dopo la morte della regina Elisabetta

Ieri tutto il mondo si è fermato davanti alla terribile notizia della morte della regina Elisabetta. Dopo quasi 70 anni al trono, la sovrana si è spenta. Di conseguenza, Carlo è diventato Re con il nome di Carlo III. La moglie Camilla invece sarà la Regina. Inizia così un nuovo regno e ovviamente anche ai nipoti della sovrana Elisabetta spettano nuovi titoli. E quello che fa discutere è proprio quello di Kate e William. Andiamo a vedere insieme perchè.

Morte regina Elisabetta: I nuovi titoli di Kate e William

Dopo Carlo III, il primo erede al trono è il principe William. Altri titoli spettano anche alla moglie Kate e ai loro figli George, Charlotte e Louis. Il Mirror a tal proposito fa sapere che William otterrà il titolo di Duca di Cornovaglia, Conte di Chester e Duca di Rothesay

Kate invece sarà la Duchessa di Cornovaglia, Contessa di Chester e Duchessa di Rothesay. Inoltre resteranno il Duca e la Duchessa di Cambridge. George verrà definito il Principe George di Cornovaglia e Cambridge e così anche Carlotte e Louis.

La Middleton nuova principessa come Diana

Ora che Carlo è diventato Re e anche Pricipe del Galles, titolo non ereditato ma scelto dalla sovrana è possibile che dia nuovi £incarichi” a William e Kate. Nello specifico, potrebbe decidere di dare a suo figlio lo stesso titolo di principe di Galles e di conseguenza sua moglie diventerebbe Principessa come Diana.

L’attuale principessa del Galles è la moglie Camilla che ha preferito però farsi chiamare duchessa di Cornovaglia, dato che tutti ricordano come principessa Lady D. Insomma, per adesso è tutto da vedere e l’unica cosa che resta da capire è anche come ha reagito l’altro figlio di Carlo, Harry.

Pare, infatti, che il ragazzo è arrivato al capezzale della nonna dopo gli altri membri della famiglia e sembra anche che nessuno lo abbia aspettato prima di dare l’annuncio ai media dell’accaduto. Al momento non sono ancora chiari i motivi per cui è stata presa questa decisione.