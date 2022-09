Pamela Prati parlerà di Mark Caltagirone al GF Vip? Spunta un accordo con Signorini

Tra i concorrenti ufficiali del GF Vip c’è Pamela Prati. Il nome della showgirl ha cominciato ad impazzare sul web generando un bel caos. In molti, infatti, ritengono alquanto bizzarra la scelta di consentire alla donna di varcare nuovamente la soglia della porta rossa dopo essere stata squalificata e, soprattutto, dopo lo scandalo legato a Mark Caltagirone.

Proprio a proposito del finto matrimonio con questo personaggio immaginario, sul web in molti si stanno chiedendo se, una volta entrata nella casa, questo argomento sarà un tabù oppure se verrà affrontato. Ebbene, sono trapelate delle indiscrezioni a riguardo. Vediamo cosa è emerso.

Ecco il presunto patto tra Pamela Prati e Alfonso Signorini per il GF Vip

La domanda che in molti si stanno ponendo è: Pamela Prati parlerà del caso Mark Caltagirone al GF Vip? Stando a quanto emerso di recente, pare proprio di si. Si vocifera, infatti, che tra la concorrente e il conduttore Alfonso Signorini ci sia una specie di patto a riguardo. Nello specifico, pare che tutto l’affaire verrà trattato in diretta in prima serata e, forse, Pamela racconterà per la prima volta tutta la verità a riguardo.

Nel caso in cui questo dovesse realmente verificarsi, si tratterebbe sicuramente di una mossa strategica per far schizzare lo share. Malgrado sia passato tanto tempo dal caso Caltagirone, infatti, la notizia continua ad avere un certo impatto sul pubblico. Il motivo risiede principalmente nel fatto che, dopo lo scandalo, la showgirl ha fatto perdere completamente le tracce di sé.

L’attacco dell’ex agente di Pamela

Ad ogni modo, al di là di quello che accadrà nel momento in cui Pamela Prati varcherà la soglia della casa del GF Vip, online in molti stanno esprimendo il loro punto di vista in merito. Nello specifico, Pamela Perricciolo, ex agente della Prati, ha espresso il suo punto di vista a riguardo. Nello specifico, ha detto che, nel momento in cui la showgirl ha deciso di ritirare tutte le denunce sporte, condizione sine qua non per partecipare al GF Vip, ha implicitamente confermato la sua colpevolezza.

Una vera vittima, come si è sempre dipinta Pamela, infatti, non ritirerebbe mai le denunce sporte, in quanto convinta di voler arrivare fino in fondo e far emergere la verità. In ogni caso, ce ne saranno da vedere delle belle, non ci resta che attendere per scoprire tutto quello che succederà.