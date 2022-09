Il vero nome di Joker viene svelato in Batman ‘Flashpoint Beyond’

Il vero nome dell’iconico personaggio della DC Comics, The Joker, si è rivelato essere Jack White. Ora, l’ex mente dei White Stripes, Jack White, ha risposto.

Il vero nome dello sfrenato supercriminale è stato rivelato nella serie a fumetti Flashpoint Beyond , uno dei sequel di Flashpoint , in cui Batman entra in una realtà alternativa. In quell’universo, Martha, che agisce come il rispettivo Joker, chiede al personaggio Psycho-Pirate di rivelare tutto ciò che sa sull’universo DC, incluso il vero nome del Joker originale.

Il vero Jack White ha rivelato che la rivelazione del nome del Joker è più di una “coincidenza” poiché ha preso molta ispirazione dal personaggio.

“Una nota interessante; durante il processo di creazione dell’artwork per il mio album Fear of the Dawn l’anno scorso, ho chiesto all’artista Rob Jones di comunicare con il fantastico fumettista DC Mikel Janin per vedere se sarebbe stato interessato a una commissione: illustrandomi nella gamma di lo stile con cui disegna la sua versione di The Joker per i fumetti DC”, ha scritto White su Instagram.

Ha aggiunto: “Nell’universo emergono bizzarri schemi e coincidenze di cui a volte vediamo solo scorci, alcuni significativi, altri privi di significato. Un grande ringraziamento al signor Janin per aver contribuito con questo meraviglioso lavoro al disco”.

Altrove, in un altro post su Instagram, il musicista di “Seven Nation Army” ha scritto: “Vorrei ringraziare la DC Comics per aver dato a Joker il nome di “Jack White” dopo di me. Anche se i suoi capelli di solito non sono blu come i miei, continuo a prenderlo come un gesto lusinghiero da parte loro e lo considero un onore. È stato un viaggio solitario attraverso la mia vita essendo l’unica persona con quel nome fino ad ora.