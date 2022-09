L’eroe della chitarra dimenticato. Amato da John Lennon e Bob Dylan

Cosa hanno in comune la versione di John Lennon di “Stand By Me”, “Watching the River Flow” di Bob Dylan e “Doctor My Eyes” di Jackson Brown? Risposta: sono tutti caratterizzati dal fretwork di un amato chitarrista di sessione che oggi è quasi del tutto sconosciuto. Unisciti a noi mentre approfondiamo la straordinaria carriera di Jesse Ed Davis, uno dei chitarristi più ricercati della fine degli anni ’60.

Una volta appreso di Davis, lo senti spuntare ovunque. È presente negli album solisti di tre dei quattro Beatles. Ha registrato con Eric Clapton, Harry Nilsson Bryan Ferry. Ha anche contribuito a creare il singolo numero uno di Rod Stewart, “Tonight’s The Night”. Oltre ad essere un ingranaggio essenziale nella classica macchina del rock, la sua vita ha seguito lo stesso schema tragico di molti dei più grandi nomi della controcultura: il giovane prodigio che diventa pericolosamente dipendente dalla droga, solo per morire per overdose di eroina.

Se non hai ascoltato la musica di Davis, allora quasi sicuramente hai ascoltato la musica degli artisti che ha ispirato. Prendi Duane Allman, per esempio, che, ascoltando il lavoro di chitarra slide di Davis nell’album di debutto di Taj Mahal del 1968, decise di intrecciare la chitarra slide nella sua stessa musica. Taj Mahal ha anche fornito agli Aerosmith il modello per il loro marchio di rock da stadio che ha definito un’era decennale, con Steve Salas, che ha prodotto un prossimo documentario su Davis, dicendo a The Guardian che il debutto di Mahal è stato una sorta di “bibbia” per Steve Tyler e il gruppo musicale.

Il lavoro di Davis con il Taj Mahal ha anche attirato l’attenzione dei reali del rock britannico. Vedendo in prima persona le abilità del musicista nato in Oklahoma a un concerto del Taj Mahal a Los Angeles, i Rolling Stones hanno deciso di invitare la band a unirsi al loro spettacolo Rock and Roll Circus come ospiti speciali. Il concerto ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi del rock, tra cui John Lennon, Eric Clapton e The Who. “Dopo quella performance”, ha detto Salas, “tutti volevano suonare con Jesse”.

Parlando con The Guardian , lo storico ed esperto di Davis Douglas K. Miller ha affermato che parte del motivo per cui il chitarrista era così amato dall’élite rock era che la sua musica mostrava una profonda conoscenza della storia della musica. “Jesse comprendeva profondamente i primi dischi rock, blues e jazz che tutti quei ragazzi amavano”, ha detto. “John Lennon è rimasto particolarmente colpito dal fatto che il suo stile di chitarra ricordasse un’era precedente in un momento in cui stavano iniziando ad emergere chitarristi più veloci e aggressivi. Lo stile di Jesse non era semplice ma era un po’ più sensibile. C’era più spazio e spazio per respirare”.

Ora è il momento perfetto per saperne di più sulla vita e la carriera di Jesse Ed Davis. Il suo omonimo debutto nel 1970 viene pubblicato da Real Gone Music il 9 settembre e un documentario chiamato Rumble , che presenta il chitarrista, è attualmente disponibile su Netflix. Douglas K. Miller pubblicherà a breve anche un libro su Davis.