“La più grande band rock and roll di tutti i tempi”, secondo Bob Dylan

Bob Dylan è sempre stato un musicista che è la somma delle sue parti. Come paroliere, è onnicomprensivo come vengono, fondamentale e potente in egual misura. Come cantante, è unico nel suo modo di esprimersi, trovando un tono caldo e mondano che pochi possono rifiutare. Cantautore, autore e artista visivo a pieno titolo, Bob Dylan è spesso considerato uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.

Naturalmente, sappiamo tutti che Dylan è stato un peso massimo nella cultura popolare per oltre 50 anni. Certo, le sue opere più iconiche derivano dagli anni ’60, un decennio tumultuoso che ha fornito al giovane Robert Zimmerman molti argomenti su cui scrivere. Le sue canzoni di quel gigantesco decennio includevano “Blowin’ in the Wind” nel 1963 e, un anno dopo, “The Times They Are a-Changin”. Queste due canzoni, in particolare, sarebbero diventate inni per i nascenti movimenti per i diritti civili e contro la guerra. Durante questo periodo, Dylan incorporò una serie di influenze politiche, sociali, filosofiche e letterarie. Fu questo ad abbattere i muri delle convenzioni musicali contemporanee e ad alimentare la narrativa della fiorente controcultura.

A tempo debito, alla fine del decennio, Dylan si era affermato non solo come uno dei migliori cantautori della sua generazione, ma di tutti i tempi . Era riuscito a emulare la genialità creativa del suo eroe Woody Guthrie, e invece di essere confinato allo status di culto come lui, aveva preso le materie prime fornite da Guthrie e le aveva trasformate in messaggi ancora più profondi e universali che risuonano ancora nella cultura odierna .

Dopotutto, Dylan una volta disse: “Lo scopo più alto dell’arte è quello di ispirare. Cos’altro puoi fare? Cos’altro puoi fare per qualcuno se non ispirarlo?” – e lo ha fatto invariabilmente nel corso della sua carriera, anche nei suoi capitoli artistici più diffamati.

Da allora Dylan ha scritto canzoni su un’infinità di argomenti diversi. Nel 2020, ha approfondito l’assassinio di JFK con “Murder Most Foul”, un capolavoro di 17 minuti che, sorprendentemente anche per Dylan, è diventato il suo primo successo numero uno nella Billboard 100 . È una testimonianza della sua eredità che gli è stato conferito una miriade di premi più illustri del mondo. La Presidential Medal of Freedom, dieci Grammy Awards, un Golden Globe e un Academy Award. Inoltre, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Nashville Songwriters Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame.

Questa lista glamour non finisce qui. Nel 2008, il Consiglio del Premio Pulitzer gli ha conferito una citazione speciale per “il suo profondo impatto sulla musica popolare e sulla cultura americana, caratterizzato da composizioni liriche di straordinario potere poetico”. Questo è stato seguito nel 2016 con l’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura a Dylan per “aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana”.

Mentre i riconoscimenti che Dylan ha rivendicato durante la sua carriera sono tra i più inestimabili; non spiegano il significato della sua eredità. L’entità del suo impatto è qualcosa su cui le persone continueranno a indagare negli anni a venire, molto tempo dopo che lui e noi avremo lasciato questa spira mortale. In breve, è un campione generazionale, e senza il nativo di Duluth dai capelli ricci, la vita sarebbe peggiore di quella attuale, un punto sfaccettato che vale di per sé un saggio.

Tutto questo ci fa chiedere, però, chi sono i musicisti preferiti di tutti i tempi da questo titano trovatore?

Bene, l’indizio è nel titolo del suo singolo del 1965 “Like a Rolling Stone”. Ironia della sorte, il produttore di The Doors Paul Rothchild una volta ha detto che la canzone ha sfidato la supremazia del gruppo British Invasion: “Quello che ho capito quando ero seduto lì è che uno degli Stati Uniti – uno dei cosiddetti Village hipsters – stava facendo musica che potesse competere con LORO – I Beatles, gli Stones e i Dave Clark Five – senza sacrificare l’integrità della musica folk o il potere del rock ‘n’ roll.

Non sorprende che per Dylan gli Stones siano “la più grande band rock and roll del mondo e lo saranno sempre”. Il trovatore a ruota libera ha sempre avuto un debole per Jagger e la band, poiché sia ​​lui che loro sono decollati per la loro fulminea ascesa più o meno nello stesso periodo, culminando in un legame speciale che li ha visti persino condividere un palco in alcune occasioni.

Entrambi hanno avuto un enorme impatto sulla musica contemporanea e i dibattiti su entrambi sono esistiti dagli anni ’60. Ciò che è interessante, tuttavia, è che, sebbene abbiano avuto una sana rivalità nelle classifiche nel corso degli anni, entrambi i colossi sono rimasti complementari l’uno all’altro.

Tornando alla famosa affermazione di Dylan che salutava gli Stones come i migliori di tutti i tempi, ha concluso dicendo che erano “anche gli ultimi”. È un’accusa schiacciante della musica che seguì, ma quando la scomponi, pochi atti sono così potentemente e devotamente rock and roll come gli Stones.

“Tutto ciò che è venuto dopo di loro, metal, rap, punk, new wave, pop-rock, lo chiami… puoi far risalire tutto ai Rolling Stones”, è un riflesso dell’impronta duratura della band sulle parti più preziose di musica. “Sono stati i primi e gli ultimi, e nessuno l’ha mai fatto meglio”.

Per gli appassionati di musica, è commovente vedere musicisti di successo rispettosi gli uni degli altri piuttosto che denigratori, come spesso accade. Una volta, il chitarrista degli Stones Keith Richards ha ripagato la grazia di Dylan affermando: “Lavorerei con Bob ovunque. Lavorerei con Bob all’inferno o in paradiso. Lo amo”.

Le due fazioni del fandom degli anni ’60 hanno condiviso il palco occasionalmente. In primo luogo, Jagger e Dylan hanno lavorato insieme per rendere omaggio ai Beatles alla Rock and Roll Hall of Fame, partecipando anche a uno spettacolo di Montpellier del 1995 e in numerose altre date negli anni successivi.

Con l’uscita dell’ultimo album di Dylan, Rough And Rowdy Ways del 2020 , il nativo del Minnesota è stato di umore riflessivo. Nel singolo espansivo, “I Contain Multitudes”, Dylan controlla il nome degli Stones, molti dei loro contemporanei, personaggi storici e un franchise di Harrison Ford . “Sono proprio come Anne Frank, come Indiana Jones. E quei cattivi ragazzi britannici, i Rolling Stones”, canta. È una bella levata di berretto da una leggenda degli anni ’60 all’altra.

In una rara intervista con il New York Times che promuoveva il suo ultimo disco, come una “allodola”, a Dylan è stato chiesto di nominare una, se del caso, delle canzoni degli Stones che avrebbe voluto aver scritto. La sua risposta è stata il classico Dylan. “Oh, non so, forse ‘Angie’, ‘Ventilator Blues’ e cos’altro, fammi vedere. Oh sì, ‘Cavalli selvaggi'”.

È chiaro che Bob Dylan sarà sempre un fan dei Rolling Stones.