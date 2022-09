GF Vip, salta all’ultimo l’ingresso di una concorrente per gravi problemi familiari: ecco che succede

In queste ore, una papabile concorrente del GF Vip ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti in cui ha motivato la sua mancata partecipazione al reality show. Il suo nome circolava sul web da un bel po’ di mesi e, adesso, finalmente si è saputa la verità.

La protagonista di questo gossip è Patrizia Groppelli. L’irriverente opinionista dei salotti di Barbara D’Urso, infatti, ha svelato che non farà parte del cast del programma a causa di alcuni problemi familiari molto importanti. Inoltre, ha svelato anche come siano andate davvero le cose tra lei e Alfonso Signorini.

Ecco perché Patrizia rinuncia ad essere una concorrente del GF Vip

Patrizia Groppelli sarebbe dovuta essere una concorrente del GF Vip. La sua partecipazione, però, è saltata all’ultimo momento in quanto la donna ha avuto dei problemi in famiglia. La protagonista ha raccontato di aver ricevuto una prima proposta da parte di Signorini lo scorso maggio. In tale occasione rifiutò di cimentarsi in questa avventura. In estate, invece, ha cambiato idea, sta di fatto che aveva scelto di accettare la proposta del conduttore e del suo staff.

Ad un certo punto, però, nella vita della donna è accaduto qualcosa di inatteso. Suo padre ha cominciato a stare male a causa di un problema di salute molto importante. La situazione è degenerata nel giro di poco tempo e, ancora oggi, Patrizia non riesce ad essere serena in quanto le cose non si sono risolte. Proprio in virtù di questo, l’opinionista ha svelato di non essersi sentita di cimentarsi in questo gioco.

Le “scuse” e la reazione del web

Nel corso del suo sfogo, Patrizia Groppelli ha ammesso che avrebbe avuto piacere ad essere una concorrente del GF Vip. Purtroppo, però, le sue condizioni psicologiche non sono tra le migliori. Entrare in un contesto dinamico, giocoso e goliardico quale quello di un reality show, infatti, non sarebbe stata la scelta più sensata per lei. La donna non sarebbe riuscita a fare finta di nulla e avrebbe rovinato la festa a tutti.

Dunque, con estremo dispiacere, è stata costretta a rinunciare a questa avventura. Gli utenti del web hanno commentato questa notizia e, la maggior parte di essi, si sono detti assolutamente d’accordo con la scelta presa dalla Groppelli. In questo momento è giusto che stia vicino alla sua famiglia e sia sempre informata su quello che accade a suo padre. A fronte di questa rinuncia, però, in queste ore è trapelato il nome di una nuova concorrente ufficiale, ovvero Cristina Quaranta, ex volto di Non è la Rai.