Mara Venier s’infuria con un collaboratore a Domenica In, sul web è caos: il gesto che non è piaciuto

Domenica 11 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Domenica In e Mara Venier è già finita nella bufera per aver redarguito un suo collaboratore. Nel bel mezzo della diretta, infatti, la donna ha sgridato un addetto ai lavori generando la sua immediata uscita dallo studio.

La scena è divenuta virale in men che non si dica e in molti hanno deciso di commentarla sui social. La clip, infatti, è stata riportata da diverse pagine di gossip e gli utenti del web si sono accalcati per commentare l’accaduto. Vediamo cosa è successo.

Lo screzio tra Mara Venier e un collaboratore di Domenica In

La prima puntata di Domenica In è cominciata davvero con il botto in quanto Mara Venier si è subito resa protagonista di una sfuriata. Il pubblico da casa è sempre stato abituato a vedere in lei una donna ironica e divertente. Allo stesso tempo, però, Mara è anche una di quelle persone che non si lasciano passare la mosca sotto al naso. Per tale ragione, durante la puntata ha pesantemente redarguito un suo collaboratore il quale stava parlando troppo ad alta voce durante un’intervista.

La conduttrice, infatti, ha interrotto i suoi ospiti ed ha esortato la persona dietro le quinte a tacere in quanto stesse disturbando il loro lavoro. Subito dopo la sfuriata, in studio è calato il gelo, sta di fatto che tutti sono rimasti in silenzio e la persona sgridata dalla conduttrice ha immediatamente lasciato lo studio. Il gesto di Mara, però, non è affatto piaciuto al pubblico da casa.

Il web sbotta contro la conduttrice

Moltissimi utenti del web, infatti, hanno commentato l’episodio definendo la conduttrice di Domenica In una grande scostumata e arrogante. Diverse persone, infatti, hanno puntualizzato che, così come lei, anche tutti i collaboratori di studio stessero svolgendo il proprio lavoro, pertanto, nessuno meritava di essere trattato in quel modo. Diversi telespettatori, poi, hanno approfittato di questo increscioso episodio anche per commentare questa prima puntata del talk show domenicale.

Molte persone hanno reputato la nuova stagione di Domenica In troppo asettica, monotona e priva di novità. In studio ci sono sempre le stesse dinamiche e non è stato introdotto nulla di nuovo. Inoltre, alcuni hanno posto l’accento anche sulla faccenda Pierpaolo Pretelli. Tanti utenti ritengono che l’uscita di scena del giovane dalla trasmissione sia stata dettata proprio dal brutto carattere della conduttrice.