Fabrizio Corona si vendica di Ilary Blasi e Francesco Totti: “Ora racconterò tutto”

La domenica appena trascorsa è stata piuttosto movimentata, in quanto caratterizzata dall’aspro botta e risposta tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex calciatore, per la prima volta, ha deciso di parlare della fine del matrimonio con sua moglie durante un’intervista e lei ha replicato. Sulla questione, però, è intervenuto anche Fabrizio Corona.

Quest’ultimo non è mai stato in ottimi rapporti con i due protagonisti. Proprio per tale motivo, l’ex re dei paparazzi ha approfittato di questa situazione, per levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Vediamo cosa è emerso.

Il botta e risposta tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Ieri, Francesco Totti ha rilasciato un’intervista in cui ha sbugiardato Ilary Blasi ed ha portato alla luce dei retroscena inediti sulla loro rottura. Si è parlato di tradimenti da parte della showgirl, avvenuti prima di quello dell’ex calciatore con Noemi, ma non solo. Totti ha tirato fuori anche un’incresciosa situazione inerente il “furto” si alcuni Rolex di cui pare si sia resa protagonista Ilary insieme a suo padre.

Sono state palesate colpe e mancanze che non erano ancora trapelate prima d’ora. Ad ogni modo, le dichiarazioni di Francesco sono state subito messe in discussione da Ilary che, mediante il suo avvocato, ha detto di preferire non commentare poiché, se lo facesse, rovinerebbe una 50ina di famiglie. Su questa querelle è intervenuto anche Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha condiviso il video inerente lo scontro avvenuto tra lui e Ilary durante una puntata del Grande Fratello Vip di qualche anno fa e poi ha aggiunto interessanti dichiarazioni.

La vendetta di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona si è voluto vendicare di Ilary Blasi e Francesco Totti svelando che il loro sia sempre stato un matrimonio di convenienza, contraddistinto da tanti segreti e presunti tradimenti. Adesso che i due hanno cominciato a scoperchiare il vaso di Pandora, quindi, l’ex paparazzo si sente autorizzato a raccontare tutto ciò che sa. A tal proposito ha ammesso di essere a conoscenza di tantissime informazioni che farebbero crollare il giudizio che le persone hanno di Totti e la Blasi.

Corona ha detto di essere in possesso di prove che getterebbero nel fango l’amore tra l’ex calciatore e la showgirl. Il protagonista ha esortato i suoi fan a restare sintonizzati in quanto presto racconterà tutto. Inoltre, nel corso del suo sfogo, Fabrizio non ha risparmiato di dipingere con epiteti poco carini la coppia più discussa del momento. Specie Ilary è stata definita una borgatara salita che crede di essere potente quando, in realtà, farebbe meglio ad abbassare la cresta.