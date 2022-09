Totti- Ilary: chi è Alessia, la donna che faceva da “tramite” con l’amante della Blasi

Totti nella sua intervista bollente, ha parlato di una certa Alessia che copriva la moglie durante le scappatelle

Alla fine dopo settimane di ipotesi, accuse e notizie scioccanti, Francesco Totti ha deciso di vuotare il sacco, e lo ha fatto in una lunga intervista a il corriere della sera.Il pupone ha parlato della sua storia con Noemi, confermandola, ma ha anche spiegato come si è arrivati a questo punto, ovvero alla separazione.

Francesco ha confessato altri tradimenti, ma non da parte sua ma da parte della ex moglie, e ha anche nominato una certa Alessia che era la donna con la quale l’aiutava. Ma chi è questa ragazza? Vediamo insieme di chi si tratta

Francesco Totti vuota il sacco su Ilary: e’ stata prima lei a tradirmi

Totti ha confermato le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, quelle cioè che dicevano che lui, nella primavera del 2021, aveva scovato dei messaggi compromettenti sul cellulare di Ilary.

A ciò ha aggiunto dei dettagli, ovvero che è sempre esistita una persona che faceva da tramite con il suo amante.

Si tratta di Alessia, la sua parrucchiera di fiducia. A quanto pare, la donna non era solo la sua hair staylist ma anche colei che l’aiutava a vedersi con il suo amante.

Chi è Alessia: la donna che faceva da tramite

Come riferisce Francesco Totti, sarebbe stata, proprio Alessia quindi a custodire i segreti della Blasi e addirittura a dare una mano per far sì vedesse con il suo amante segreto, avendo così un ruolo fondamentale.

L’ex numero 10 della Roma ha confessato che tutto è partito dal cellulare della sua ex compagna. Li ha trovato strani messaggi capendo che c’era una terza persona che faceva da tramite.

Sull’amante di Ilary, ovviamente almeno per il momento, non è stato citato nessun nome. Ma anche in questo caso Francesco è stato molto preciso. Lui e l’uomo misterioso non hanno nulla in comune, e appartiene ad un mondo molto lontano dal suo. “È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”. Chissà chi sarà…