Totti Blasi, il presunto amante di Ilary rompe il silenzio: ecco che ha detto

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, Francesco Totti ha sparato a zero contro Ilary Blasi portando alla luce anche un presunto amante della showgirl. L’ex calciatore non ha mai fatto il nome della persona in questione, tuttavia, sul web sta circolando da un po’ un solo nome, ovvero, quello di Cristiano Iovino.

Lui è un personal trainer dall’aspetto rude e dal corpo molto tatuato che pare sia riuscito a far invaghire l’ex letterina di Passaparola. Ad ogni modo, una volta saltato fuori questo nome, il diretto interessato ha deciso di intervenire per dire la sua versione a riguardo.

Ecco le confessioni di Totti sul presunto amante di Ilary Blasi

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti pare lascerà dietro di sé parecchi strascichi. Il motivo risiede nel fatto che entrambi pare abbiano avuto un amante. Secondo quanto rivelato dall’ex capitano della Roma, la prima a tradire sarebbe stata sua moglie. Quest’ultima, invece, non si è voluta esporre sulla faccenda, ma ha ammesso di preferire di rimanere in silenzio per non sfasciare tante famiglie.

Ad ogni modo, se il nome di Noemi Bocchi è stato ufficializzato anche da Francesco, quello del presunto amante di Ilary non è stato confermato. Sul web, però, in molti ritengono si tratti di Cristiano Iovino. I due si sarebbero incontrati grazie ad un’amica di Ilary, che avrebbe fatto da tramite tra loro per combinare gli incontri in segreto. Alla luce di tutto quello che è emerso, molti utenti del web si sono rivolti direttamente al ragazzo chiedendogli come stessero realmente le cose.

Cristiano Iovino interviene sulla questione Totti Blasi

Il presunto amante di Ilary Blasi, allora, è intervenuto dopo l’intervista rilasciata da Francesco Totti ed ha dichiarato di aver appreso tutto quello che sta succedendo. Tuttavia, ha detto che non è affatto sua intenzione intervenire sulla faccenda pare fomentare ulteriormente i gossip. Il giovane, però, non ha negato di aver avuto un flirt con Ilary e questo sta rendendo la questione sempre più intricata.

Con le sue parole, infatti, Cristiano non ha fatto altro che fomentare ancora di più i sospetti di coloro i quali credono alla versione tirata fuori da Francesco Totti. Al momento, dunque, non ci resta che attendere per vedere se la vicenda avrà nuovi sviluppi. Considerando i presupposti, pare proprio che ce ne saranno da vedere delle belle.