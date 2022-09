Ammira i Rolling Stones eseguire “Gimme Shelter” con Lisa Fisher nel 1995

I Rolling Stones non hanno bisogno di presentazioni. Essendo una delle band britanniche più celebri dell’era British Invasion, negli anni ’60 hanno plasmato ciò che significava essere giovani e liberi. Nessun’altra band – a parte i Beatles ovviamente – aveva lo stesso tipo di appeal universale, e poche altre hanno eguagliato il loro vertiginoso successo. Qui, ti abbiamo comprato dei fantastici filmati di Mick Jagger e co. eseguendo un’impennata interpretazione del loro singolo del 1969 “Gimme Shelter”.

Nel 1995, la Gran Bretagna era nel mezzo di una rinascita pop e c’era la sensazione che la nazione fosse tornata alla ribalta dopo decenni nell’ombra. Nello stesso anno, i Rolling Stones pubblicarono il loro album Stripped , una raccolta di otto registrazioni in studio e sei brani dal vivo, l’ultimo dei quali è stato tratto da quattro concerti intimi nel 1995.

Questa interpretazione di “Gimme Shelter” presso la sede del Paradiso di Amsterdam è tratta dal tour di accompagnamento della band e presenta la cantante di “How Can I Ease The Pain” Lisa Fisher come cori. Vanta anche un incredibile assolo di Keith Richards.

La voce femminile originale in “Gimme Shelter” è quella di Merry Clayton, una cantante gospel che ha cantato per artisti del calibro di Ray Charles. Discutendo della sua apparizione nella canzone nel film del 2013 20 Feet from Stardom, Clayton ha ricordato di aver ricevuto una chiamata per entrare nello studio Stones LA a tarda notte. All’epoca era gravemente incinta, ma accettò comunque l’offerta, presentandosi in coppia di pigiama di seta con bigodini tra i capelli. La sua voce impennata ha fatto esplodere Jagger e la band nella stratosfera. In effetti, puoi sentire Mick in sottofondo del brano che urla “Whoo!” intorno al segno 3,04.

Nel suo libro di memorie Life , il chitarrista Kieth Richards spiega come è nata la canzone: “Ho scritto ‘Gimme Shelter’ in una giornata di tempesta, seduto nell’appartamento di Robert Fraser a Mount Street. Anita (Pallenberg) stava girando Performance in quel momento, non molto lontano… Era solo una terribile giornata da re del cazzo, e là fuori si stava scatenando.

Ero seduto lì a Mount Street, e c’era questa incredibile tempesta su Londra, quindi sono entrato in quella modalità, semplicemente guardando fuori dalla finestra di Robert e guardando tutte queste persone con i loro ombrelli che venivano spazzati via dalla loro presa e correre come un inferno. E l’idea mi è venuta… Il mio pensiero era una tempesta nella mente di altre persone, non nella mia. È successo proprio che ha colpito il momento”.

Ascolta una versione spogliata raramente ascoltata della classica canzone dei Rolling Stones “Gimme Shelter”.