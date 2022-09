Aspettati un cambio di “Stemmi” sugli scaffali dei supermercati con il regno di re Carlo III

Centinaia di prodotti in tutto il mondo hanno perso una caratteristica fondamentale del loro marchio dopo la morte della regina.

La regina ha concesso 620 Royal Warrants of Appointment ad aziende e commercianti nel corso dei suoi 70 anni al trono.

Molti marchi e aziende con warrant reali includono gli stemmi reali sulla confezione, rendendola una caratteristica importante del loro marchio.

Ma quei sigilli di approvazione concessi dalla defunta regina sono diventati nulli.

Le compagnie hanno due anni per interrompere l’uso degli stemmi reali, a meno che i loro mandati reali non siano rinnovati in tempo da re Carlo III.

Il re probabilmente permetterà a William, ora principe di Galles, di concedere mandati reali, insieme a Camilla, regina consorte del Regno Unito.

Ogni anno, secondo la Royal Warrant Holders Association, vengono annullati dai 20 ai 40 warrant reali, con un numero simile di nuovi warrant concessi al loro posto.

Che cos’è un mandato reale di nomina?

Secondo il sito web della Royal Warrant Holders Association, il documento nomina una società o un individuo con capacità commerciale alla Royal Household.

Le società e gli individui si qualificano se hanno fornito regolarmente prodotti o servizi alla Royal Household per almeno cinque degli ultimi sette anni.

L’onore consente anche alle aziende e ai privati ​​di utilizzare gli stemmi reali in relazione alle loro attività.

La regina concesse 620 mandati reali di nomina durante il suo regno, il principe Filippo ne concesse 34 come duca di Edimburgo e Carlo ne concesse 182 come principe di Galles.

Ogni reale ha i propri stemmi, che aziende e individui possono utilizzare nel proprio marchio in conformità con le regole del Lord Chamberlain.

La tradizione iniziò nel XV secolo, consentendo ai fornitori di pubblicizzare che rifornivano la famiglia reale.

Quali saranno i marchi che avranno bisogno di cambiare la confezione?

Sebbene si stima che circa 850 aziende in totale detengano un mandato reale, non tutte mostrano gli stemmi reali sulla confezione.

Moet & Chandon e Cadbury, ad esempio, hanno mandati reali concessi dalla regina, ma non espongono gli stemmi reali sulla confezione.

I marchi che lo fanno dovranno presentare nuovamente domanda per essere presi in considerazione e cancellarli dal loro marchio se vengono negati.

Marchi come Twinings, Gordon’s e Heinz hanno tutti reso il Royal Warrant of Appointment un elemento chiave del loro marchio.

Twinings ricevette per la prima volta un mandato reale dalla regina Vittoria nel 1837 e da allora ne ha tenuto uno.

La regina Elisabetta II si gustava ogni mattina una tazza di tè Twinings English Breakfast e diede al marchio il suo marchio di approvazione.

Twinings dovrà presentare nuovamente domanda per un mandato reale per continuare a utilizzare gli stemmi reali, proprio come le centinaia di altri marchi riconosciuti dalla regina.

Tuttavia, data la lunga storia del marchio con i reali, è improbabile che il suo mandato reale non venga rinnovato.

Heinz e Gordon’s Gin sono altre due aziende che promuovono gli stemmi reali sulle loro confezioni.

Un’altra azienda personalmente riconosciuta dalla regina è Burberry, una casa di moda nota per i suoi eleganti trench.

La regina e il duca di Edimburgo hanno conferito a Burberry Limited il suo mandato reale nel 1955, con la casa di moda che mostrava entrambi i set di stemmi su alcune delle sue etichette.