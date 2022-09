Uomini e Donne, registrazione del 12 settembre: nuovo scontro tra gli over

Lunedì 12 settembre c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione non sono mancati gli scontri e le decisioni inaspettate. Nello specifico, stando a quanto emerso dalle anticipazioni della pagina Instagram Uomini e Donne Classico Over, tra gli adulti c’è stato un ennesimo confronto tra Ida e Riccardo.

Al trono dei più giovani, invece, si è parlato per lo più dei più giovani e sono state mostrate le esterne dei tronisti maschi. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

Scontri e decisioni al trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della registrazione del 12 settembre di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione, ancora una volta, ci sono stati Ida e Riccardo. I due hanno avuto un confronto molto acceso il quale ha surriscaldato i toni in men che non si dica. Clima teso anche tra Armando e Alessandro. Il primo ha preso di mira il suo collega in quanto non riesce proprio a comprendere alcuni suoi comportamenti.

Successivamente, poi, al centro dello studio si sono seduti Alessandro e Roberta. Quest’ultima è tornata in trasmissione dopo un discreto periodo di assenza ed ha deciso di rimanere per conoscere Vicinanza. Le cose tra i due, però, non sembra stiano andando esattamente nel migliore dei modi. Nel corso delle riprese, infatti, i protagonisti hanno preso la decisione di chiudere la loro conoscenza. La Di Padua, però, ha scelto di rimanere in trasmissione per trovare finalmente l’amore.

Tornano due ospiti nella registrazione del 12 settembre

Nel corso della registrazione del 12 settembre di Uomini e Donne, poi, sono arrivati anche due ospiti, ovvero, Isabella Ricci e suo marito Fabio Mantovani. I due si sono sposati qualche mese fa e stanno vivendo serenamente la loro storia d’amore. La presenza della Ricci in studio, chiaramente, non potrà fare a meno di scuotere l’animo di Gemma Galgani, che per lei non ha mai nutrito simpatia. Ad ogni modo, quest’ultima ha ricevuto anche la visita di un nuovo corteggiatore. Tina, però, non ha potuto fare a meno di dare luogo ai suoi soliti teatrini esortando un medico a visitare la dama.

Al trono classico di Uomini e Donne, poi, si è parlato di Federico, il quale ha fatto un’esterna con una corteggiatrice di nome Carola. Il suo collega, invece, è uscito con Noemi. Lavinia ha scelto di uscire con Alessia e Federica con un altro corteggiatore di cui non è trapelato il nome. Tutti proseguono la conoscenza.