Salta la registrazione di Uomini e Donne: ecco cosa è successo e quando tornerà

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne in quanto questa settimana salta una registrazione. Il pubblico più affezionato, ormai, era abituato alla programmazione di due registrazioni a settimana, che si tenevano solitamente in due giornate consecutive.

Per stavolta, però, verrà fatta un’eccezione per dei motivi ben precisi. Quella di ieri, 12 settembre, dunque, dovrebbe essere l’unica ripresa almeno per il momento. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quando riprenderà la regolare programmazione.

Ecco perché salta la registrazione di Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne rimarranno delusi nell’apprendere che questa settimana salta una registrazione. I protagonisti del dating show pomeridiano si sono riuniti negli studi Elios di Roma per raccontare come stessero procedendo le loro vite sentimentali nel corso della giornata del 12 settembre. In tale occasione ne sono accadute di tutti i colori, tra discussioni, ospiti e decisioni inattese.

Ad ogni modo, quella pare resterà l’unica registrazione della settimana. In questi giorni, infatti, si sarebbe dovuta tenere una nuova ripresa, ma questo non avverrà. Il motivo risiede nel fatto che la redazione del talk show di Maria De Filippi ha molti impegni sul calendario. Mercoledì 14 settembre, infatti, ci sarà la prima registrazione di Amici, che andrà in onda domenica 18 settembre. Sabato 17, invece, partirà la nuova stagione di C’è Posta Per Te, pertanto, verrà registrata la prima puntata.

Cosa accadrà adesso al talk show di Maria De Filippi?

A causa di tutti questi impegni importanti, dunque, pare che, almeno per questa settimana, Uomini e Donne verrà un po’ messo in secondo piano. Ad ogni modo, il pubblico della trasmissione deve stare tranquillo in quanto ci sono ben 5 registrazioni già fatte. Proprio per tale ragione, vi è un’ampia copertura in previsione della partenza su Canale 5 del programma.

Ricordiamo, infatti, che Uomini e Donne riaprirà i battenti lunedì 19 settembre. L’appuntamento è sempre lo stesso, ovvero, a partire dalle ore 14:45 su Canale 5. In tale occasione verrà mandata in onda la prima registrazione, effettuata a fine agosto. In ogni caso, almeno per adesso non si sa se a partire dalla prossima settimana si tornerà con le doppie registrazioni del programma incentrato sull’amore o se Maria De Filippi preferirà dedicare una sola giornata ad ogni suo programma. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire in che modo evolverà la situazione.