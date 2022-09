Il Paradiso delle signore spoiler 15 settembre: Umberto si vendica di Adelaide

Giovedì 15 settembre ci sarà un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. La soap opera di Rai 1 ha aperto i battenti lo scorso lunedì e le puntate già si stanno rivelando piuttosto movimentate.

Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto i comportamenti ostili che sta assumendo Adelaide nel relazionarsi con tutto il personale del grande magazzino. Questo porterà a delle conseguenze inattese, che coinvolgeranno anche Umberto. Vediamo nel dettaglio quello che accadrà.

Umberto pronto a vendicarsi di Adelaide al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 15 settembre del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino continuerà a respirarsi un clima davvero teso. Adelaide si metterà di traverso con tutti i dipendenti, cosa che renderà alquanto inquieto il lavoro dei presenti. Dopo le dimissioni di Agnese e il ritorno in servizio, la contessa sarà piuttosto amareggiata. Ad ogni modo, a rasserenarla ci penserà Flora. La donna si è dimessa e la di Sant’Erasmo annuncerà a tutto lo staff la novella.

La donna spiegherà di essere alla ricerca di una nuova stilista in quanto Flora non fa più parte dello staff. Il comportamento di Adelaide, però, comincerà a rendere ostile anche Umberto. Quest’ultimo non si dirà più disposto a tollerare i comportamenti inopportuni e dispotici di sua cognata. Proprio per tale ragione, Guarnieri si metterà all’opera per tramare un’amara vendetta nei confronti della donna.

Spoiler 15 settembre: un ritorno e una decisione

Umberto riuscirà nell’intento di frenare l’impeto prevaricatore e autoritario di Adelaide? Vedremo. Intanto, al Paradiso delle signore, nella puntata del 15 settembre, ci saranno anche altre novità. Gemma tornerà a casa e Veronica continuerà ad essere piuttosto titubante. La donna, infatti, non è sicura che Ezio abbia preso la decisione giusta nel permettere alla ragazza di fare ritorno a casa.

Ad ogni modo, l’uomo proverà a spiegare alla sua amata che Gemma meriti una seconda possibilità, anche se ha commesso degli errori molto gravi nel recente passato. Gloria sarà ancora in carcere, ma Stefania non potrà fare a meno di sperare che le venga concesso un permesso per poter partecipare alla sua festa di fidanzamento con Marco. A Milano, intanto, si accinge a tornare Irene. La figlia di Anna tornerà in città, pertanto, tutta la famiglia Amato si preparerà in modo da accogliere al meglio la fanciulla e farla sentire a suo agio.