Rocco Siffredi affonda Ilary Blasi: “La conosco è una calcolatrice”

Nella separazione dell’anno, quella più chiacchierata, mette becco pure il re del cinema per adulti

Non si placano i pettegolezzi attorno a quella che ormai è diventata la separazione dell’anno. Si attendono ancora altre novità su ciò che è successo tra Ilary e Totti, ma sopratutto, in molti vogliono sapere chi è l’amante della conduttrice.

Questa volta a mettere il becco tra i due ci ha pensato il re del cinema per adulti, Rocco Siffredi, che possiamo dire non è stato affatto clemente nei confronti della Blasi. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato.

Rocco Siffredi dice la sua su Ilary e Totti

In una recente intervista, Rocco Siffredi ha parlato di Ilary e Totti e della loro separazione. L’attore ha precisato che conosce personalmente entrambi e di provare una certa simpatia soprattutto per il calciatore.

Stando alla sua opinione, Francesco è ancora molto innamorato della ex moglie e le rivelazioni dette da Totti a il corriere della sera sono state per lui una vera e propria liberazione.

Secondo il regista, Francesco si è comportato così per un motivo preciso: un atto di amore e di coraggio anche se un autogol che ha minato la sua credibilità. Inoltre, è anche convinto che per un errore carnale non si possono buttare 20 anni di storia, d’altronde può succedere a tutti.

L’affondo ad Ilary Blasi

Rocco ha svelato anche che si è sentito con Francesco nei giorni scorsi, dopo la sua intervista, e gli ha consigliato di ripensarci a quello che sta accadendo e di non mandare tutto all’aria per un tradimento. E’ convinto che presto si pentiranno di quello che stanno facendo e faranno soffrire i loro tre figli. Allo stesso tempo, non ha esitato nel dare giudizi poco carini nei confronti della Blasi.

I tre si conoscono molto bene, tanto da aver trascorso una vacanza insieme tempo fa, in Francesco Siffredi ha sempre visto sensibilità e sincerità, mentre nei Ilary è sempre apparsa simpatica poco carina, insomma una persona fredda e sempre sulle sue. Una calcolatrice, ha definita. Sarà davvero così? Cosa risponderà la show girl?

