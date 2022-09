Selvaggia Roma problemi con la gravidanza? “Ho paura” ecco cosa le sta succedendo (FOTO)

In questi giorni, i fan di Selvaggia Roma hanno cominciato a notare dei comportamenti alquanto sospetti da parte della giovane che hanno fatto presumere che ci fossero dei problemi con la gravidanza. Diversi utenti hanno addirittura ipotizzato che la ragazza avesse perso il suo bambino in quanto non stesse più mostrando la sua pancia.

Dopo l’ennesimo messaggio colmo di preoccupazione e curiosità, Selvaggia ha deciso di svelare cosa le sta succedendo. Scopriamo cosa sta succedendo all’ex concorrente del GF Vip.

Ecco i problemi di Selvaggia Roma con la gravidanza

Selvaggia Roma sta facendo preoccupare i suoi fan a causa della gravidanza, che pare stia riscontrando dei problemi. Durante la sfilata sul red carpet di Venezia, la giovane ha indossato un abito rosso molto ampio, al di sotto del quale sembrava non esserci la pancia. I fan, allora, hanno cominciato a preoccuparsi e lei ha svelato tutto. La gravidanza sta procedendo, ma in quei video non si vedeva la pancia per la conformazione dell’abito, che era piuttosto vaporoso.

Dopo aver parzialmente rassicurato i fan su questo aspetto, però, Selvaggia ha raccontato che quest’oggi si sarebbe dovuta sottoporre ad un esame, ovvero, l’amniocentesi. In molti, allora, si sono subito chiesti per quale ragione la ragazza avesse dovuto fare queste analisi così invasive e anche pericolose per il bambino. In quel momento, allora, l’ex gieffina ha raccontato tutto.

Selvaggia manifesta le sue paure ai fan

Nel suo sfogo su Instagram, dunque, Selvaggia Roma ha raccontato ai suoi fan di aver avuto dei problemi all’inizio della gravidanza in quanto ha contratto un virus che si chiama Citomegalovirus. Questo, dunque, ha reso necessario per i medici effettuare un’amniocentesi. Ad ogni modo, quest’oggi Selvaggia si è anche recata presso la struttura ospedaliera per sottoporsi a questo controllo ed ha aggiornato i fan.

La protagonista ha detto che l’esame è andato bene, tuttavia, adesso resta in attesa dell’esito. Selvaggia non ha potuto fare a meno di ammettere di essere piuttosto impaurita e spaventata. Prima di scoprire di essere incinta ignorava tantissime cose legate alla gravidanza. Adesso che le conosce e le sta vivendo pian piano sta cominciando a capire tante cose. La Roma, poi, ha concluso il suo intervento ringraziando tutte le persone che la stanno incoraggiando ed ha detto che, appena se la sentirà, racconterà tutto nel dettaglio.