Uno dei più grandi malintesi sui bambini è che a loro non piace essere spaventati. Come la gioia, la paura è una parte essenziale dell’infanzia. L’autore per bambini Roald Dahl lo ha capito molto bene, il che spiega in parte perché così tanti adattamenti dei suoi libri si sono rivelati assolutamente terrificanti. Ecco, ti abbiamo regalato alcuni dei momenti più sinistri di tutti.

Nato da genitori immigrati norvegesi, Dahl trascorse gran parte della sua vita in Inghilterra e prestò servizio come pilota di caccia per la Royal Air Force durante la seconda guerra mondiale. Tornato a casa, ha dedicato la sua vita alla scrittura ed è diventato uno degli scrittori più venduti della Gran Bretagna. I suoi libri per bambini hanno avuto un particolare successo e molti sono altrettanto popolari oggi, il che è alquanto sorprendente considerando che sembrano assolutamente in contrasto con le idee moderne su ciò che è e non è “buono” per i bambini.

Libri come Charlie & The Chocolate Factory, Matilda e The Witches si svolgono in mondi in cui i bambini sono a rischio di lesioni e morte da adulti. Lungi dal mostrare loro un mondo privo di pericoli, Dahl ha dato ai bambini qualcosa di molto più sinistro.

Questo non è stato in alcun modo un tentativo di far temere ai giovani il mondo al di là della loro porta; piuttosto il contrario. Dahl voleva dare coraggio ai bambini, per mostrare loro che il buon senso, la gentilezza e l’intraprendenza avrebbero permesso loro di superare qualsiasi ostacolo.

I momenti più sinistri nei film di Roald Dahl:

Tunnel of Terror – Willie Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971)

Con la sua cascata di cioccolato, l’erba commestibile e gli alberi degli orsetti gommosi, il mondo dell’adattamento originale di Charlie & The Chocolate Factory di Mel Stuart è un regno di pura immaginazione. È anche un luogo di pericolo, punizione e terrore.

Di tutti i momenti strani e surreali di Willie Wonka e The Chocolate Factory, la scena del tunnel del terrore è di gran lunga la più inquietante, se non altro per il canto sempre più carico di sventura e con gli occhi stralunati di Gene Wilder. Secondo Julie Dawn Cole, che interpretava Veruca Salt, il resto del cast non aveva idea che l’attore sarebbe impazzito.

“Gene non era un attore metodico e ha preso la direzione, ma ha sempre creato le sue cose. Non sapevamo mai esattamente cosa avremmo ottenuto da lui, in particolare la scena della barca nel film, quando è diventato un po’ eccentrico – se fosse improvvisazione o meno non lo saprò mai, ma di certo non l’avremmo visto arrivare!”

Protruding prosthetics – The Witches (1990)

e streghe di Nicolas Roeg mi hanno segnato per tutta la vita. Onestamente, sono sbalordito che sia mai stato pubblicizzato come un film per bambini. Che tipo di bambino non avrà paura di una stanza piena di donne che strappa loro la carne dalla faccia?

Sì, The Witches fa ancora rabbrividire questo scrittore. Anche il libro originale è piuttosto oscuro. Ambientato in parte in Norvegia e in parte in Inghilterra, racconta la storia di un giovane ragazzo inglese che scopre una congrega di streghe in un hotel britannico sul mare. A parte il fatto che si concentra sul rapimento di un bambino, questa terrificante offerta cinematografica presenta una delle scene di trasformazione più ripugnanti di tutti i tempi: il momento in cui Eva Ernst rivela la sua vera forma cadavere. Parla degli heebie-jeebies.

La carne è un omicidio (Meat is murder) – Lamb To The Slaughter (1958)

Le persone sono spesso sorprese di sentire che Roal Dahl ha scritto anche per adulti. In effetti, il suo racconto Lamb To The Slaughter è probabilmente una delle sue opere migliori, per non parlare di una delle sue più sinistre. Questa fugace storia gotica racconta la storia di Mary Maloney e dell’omicidio di suo marito, il detective Patrick Maloney.

Impazzita dalla gelosia dopo aver appreso che sta lasciando lei e il loro bambino non ancora nato per un’altra donna, Mary uccide Patrick picchiandolo con un cosciotto d’agnello, che poi procede a nutrire gli agenti inquirenti che si avvicinano per interrogarla. È una scrittura in oro massiccio e tanto più preoccupante se si considera che probabilmente era basata sull’infedeltà di Dahl. Sì, non so se l’hai sentito, ma Roald Dahl non era una persona brillante.

Bogtrotter gonfio – Matilda (1996)

Matilda di Roald Dahl è un libro strano. Alla base, parla dell’amore di un bambino per la lettura, ma non dimentichiamo che è anche una storia di abusi domestici, torture e telecinesi, tutti elementi che hanno un ruolo di primo piano.

Miss Trunchball è una sadica assoluta e (purtroppo) l’ennesimo esempio del generale disgusto di Dahl per le donne grasse e di mezza età. Ma anche lei non è così rivoltante come le punizioni che infligge ai suoi studenti, la più memorabile delle quali è la famosa scena della torta al cioccolato, in cui Bruce Bogtrotter è costretto a mangiare un’intera torta come un’oca che viene ingrassata per il Fois Gras. La torta sembra comunque buona.